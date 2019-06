Akụkọ dị mkpa n'ụtụtụ a

Ohaneze si Miyetti ekwuzikwana na ha chọrọ ichekwa Ọwụwa Anyanwụ

Nnia Nwodo bụ onyeisi Ohaneze Ndịgbo awụọla mmiri oyi n'atụmatụ ndị Miyetti Allah wepụtara n'Enugwu mgbe ha zutere aka ndị na-achị steeti dị n'Ọwụwa Anyanwụ,

Maazi Nwodo sị na ihe gbagwojuru anya n'atụmatụ a bụ na ọ bụ ndị ọ sị na-wakpo Ọwụwa Anyanwu na-ewete ya.

"Ọ bụ ndị a na-emebi ugbo anyị, edina ụmụnwaanyị anyi n'ike am na-egbu di ha. Onweghị ihe na-eme ndị makana ọ dị ka ha karịri obodo ike."

Onye ọzọ tinyere ọnụ n'okwu bu onyeisi otu Ipob bụ Nnamdị Kanu bu onye sị na ya amaghị etu otu ndị na-atụ mgbere dịka Miyetti bụ ga-eji na-eme nzukọ nchekwa n'Ọwụwa Anyanwu nke ndị na-achị Ọwụwa Anyanwụ ga na enye ha ohere ịbịa ụdịrị nzukọ a."

Odeakwụkwọ otu Miyetti Allah bụ Alhaji Baba Ngelzarma bu onye kwuputere ebumnuche otu ahụ n'ọgbakọ nchekwa e nwere n' Enugwu ụbọchị Tọọzdee nke otu 'South East Chambers of Commerce, Mines and Agriculture,' (SECCIMA) na otu jịkọrọ ndị gọvanọ Ọwụwa-Anyanwụ jikọrọ aka were hiwe.

Oshiomhole adọọla gọvanọ Bauchi aka na ntị

Adams Oshiomhole bidoro ọrụ dịka onyeisi otu APC n'ọnwa Juun, 2018

Onyeisi party APC adọọla gọvanọ Bauchi steeti aka na ntị maka ndọrọndọrọ onye ga-abụ onyeisi ụloọmeiwu steeti ahụ.

Adams Oshiomole sị na aka gọvanọ Bala Mohammed, bu onye PDP, dị na emume mere eji nwee ndịisi Ụlọomeiwu abụọ na steeti ahụ.

Ndị Omeiwu iri na otu nke mmadụ asatọ n'ime ha bụ ndị PDP gara n'azụ ndị otu ha iri abụọ ọzọ ga họpụta Abubakar Suleiman ka onyeisi.

MMadụ iri abụo ndị ọzọ ahụ mechara họpụta onye bụbụ onyeisi Ụlọomeiwu steeti ahụ n'ọchịchị gara aga bụ Kawuwa Damina dị onyeisi nke ha.

N'Ofesi,

Boris Johnson sobụ na ndị chọrọ ka Briten si Yurope pụọ

Ndị uweojii wuchiri be Boris Johnson bu otu n'ime mmadụ abụọ nwereike pụta dịka Prim Minister mba Briten.

Ndị uweojii si na ha gara ebe ahụ dịka ndị agbatobi Maazi Johnson kpọrọ ha na ha na-anụ kepu kepu esomokwu n'ime ụlọ ahụ. Uweojii si na onweghi ihe ha hụrụ na-eme ebe ahụ.

Samuel Kalu ga-adị mma - Dọkịnta

Samuel Kalu nọ n'etiti

Onye Egwu Super Eagles Samuel Kalu dara n'ama egwuregwu n'Ijipt ụnyaahụ, mana ndị dọkinta sị ka obi daa ndị mmadụ juu na ọ ga-agbake.

Ihe mere dịka Naịjirịa na-ahazi izute Burundi taa na mmalite njem n'Iko Mba Afịrịka nke 2019.

Unyaahụ Ijipt ji otu ọkpụ ha gbara Zimbabwe mepe ụzọ asọmpị ahụ