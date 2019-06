Akụkọ ga-amasi gị n'ụtụtụ a:

Image copyright AFP Nkenke aha onyonyo 20,000 siri Edo na Delta na-agba Akwuna na Mali - NAPTIP

Ngalaba na-achọ ịkwụsị mgbere mmadụ bụ NAPTIP ekwuola na ụmụnwaanyị Naịjirịa puku iri abụọ ọkachasị n'ime ha si Delta na Edo steeti na-agba akwunakwuna na mba Mali.

Onyeisi NAPTIP na Benin bụ Nduka Nwanwenne kwuru nke a ụbọchị Tụsde n'Edo steeti ka ha na-eme emume mgbasaozi nke ha kpọrọ "I am Not For Sale" n'okwu Bekee.

Ọ bụ kwa kemgbe ọnwa Jenuarị nke 2019 ka achọputara umunwanyi buku iri abụọ a na Mali.

Akụkọ azụmahịa

Image copyright AFP Nkenke aha onyonyo Ndị isiala mba Afrika nwere ọgbakọ maka nkwekọrịta azụmahịa

Naịjirịa nwereike sonye n'atụmatụ akpọrọ African Continental Free Trade Area

Nke a na-abịa dịka nkalaba Ehiwere n'afọ 2018 ichọputa ma Naịjirịa a ga-erite uru na ya si na o dị mkpa isonye.

Onyeisioche ngalaba nchọpụta a bụ Desmond Odadiah kwuru na atụmatụ a nwere ike iweta ọghọm kama nchọpụta ha egosila uzọ a ga esi gbochie ọghọm ma rite uru na ya bụ aro.

Lee ihe onye bụbụ Minista na-ahụ maka mgbere gwara BBC Igbo maka atụmatụ a.

Akụkọ si Afrịka

Image copyright AFP/Getty Nkenke aha onyonyo Onye na-achọ akụ di n'ime ala n'CongoDR.

Na mba Congo DR, ihe ruru mmadụ iri atọ na isii anwụọla na mberede mere n'ebe a na-egwupụta ọla nchara.

Ndị gbatagbata kwuru na ndị ihe mberede a metutara dara iwu n'ihi na ha enweghị ikike ichọ Akudinala ma tinye kwa na ha ejighi ngwa ọrụ nke kwesịrị ekwesị.

A na-atuanya ichọta ndị ọzọ aja dachiri na mberede a.

N'egwueregwu,

Image copyright REUTERS Nkenke aha onyonyo Red Kardị maka ajọ omume.

Ajọ omume emela ka agba ndị bọọlụ abuo biara asọmpị AFCON ụgbọ nwa mkpị.

Adama Niane nke Mali lara n'ihi na ọ mara onyendu ha akanti

Achụpụru Amr Warda nke Ijipt maka agwa ọkpasịrị ụmụnwannyị.

Ihe nkiri nke taa:

