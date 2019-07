AFCON 2019: Mba ga-emeri n'ihe ndị ọzọ abụghị egwu bọọlụ

Madagaska

Na Mee 2019, Madagaska nwere ịntanet ife ọsọ ya bụ 28.08megabits na ntabi anya - nke na-esote nke Cape Verde n'ife ọsọ n'Afrịka. Mana oke ọsọ a abụghị etu e si eji ya arụ ọrụ. Dịka ụlọakụ uwa si kwuo n'afọ 2017, naanị mmadụ pacentị iri na-eji ịntanet arụ ọrụ.

Ebe o si: Speedtest Global Index by Ookla. Download speed for fixed broadband, May 2019. Data for Guinea-Bissau and Guinea unavailable.