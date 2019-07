Ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ na Naịjirịa, ọ rara ahụ ịsị na ị nụghị maka maọbụ gụọ akwụkwọ Buchi Emecheta dere.

Ọ bụrụ na ọ dị ndụ taa, Florence Onyebuchi Emecheta bụ odeakwụkwọ ndị Igbo ji eme ọnụ gaara adị afọ 75 taa.

Nke a mere ka ndị Google see ya n'ihe ha kpọrọ "doodle", iji kwanyere ya ugwu ma chetara ndị mmadụ maka ya.

Emecheta dere akwụkwọ ndị na-ahụ maka agụmakwụkwọ Naịjirịa tinyere na Kụrikulum, mere ka e jiri ya na-agụ "Literature" n'ụlọakwụkwọ.

O kwuru etu o si na-ege akụkọ ndị mama nnukwu ya na-akọ mgbe ọ na-eto, ma kwuo na ọtụtụ akwụkwọ o dere bụ etu ihe si mee na ndụ ya.

Ụdịrị akwụkwọ o dere

Akwụkwọ mbụ ya bụ "In the Ditch" nke e biputere n'afọ 1972.

Ndị ọzọ gụnyere "Second Class Citizen" (Ị kwesịrị ịma nke a), ndị nke o dere maka ihe ụmụnwaanyị na-agabiga bụ "The Bride Price", "The Slave Girl", "The Joys of Motherhood" (ọzọ ị kwesịrị ịma).

O dekwara "Gwendolen", "Kehinde" nakwa "The New Tribe" bụ nke o biputere ikpeazụ n'afọ 2000.

O dere maka Biafra "Destination Biafra"; o dere ya n'afọ 1982, ma dekwaa maka ọchịchị ndị Yurop si chịa mpaghara Afrịka nke ọ kpọrọ "The Rape of Shavi".

O dekwara nke ụmụaka gụnyere "Nowhere to Play" na "The Moonlight Bride".

Ihe ị kwesịrị ịma maka Buchi Emecheta

A mụrụ ya ụbọchị 21 nke ọnwa Julaị 1944.

Ọ bụ onye Ibụsa dị na Delta steeti.

Ọ gafere mba Briten n'afọ 1960, ebe o mechara nọrọ nwụọ.

Ọ lụrụ di (Sylvester Onwordi) oge ọ dị afọ 16, ha mụrụ ụmụ ise; ụmụnwaanyị atọ na nwoke abụọ.

Ya na di ya gbasara n'afọ 1966 mgbe ọ dị naanị afọ 22.

O dere ọtụtụ ihe e ji mee ejije gụnyere nke a kpọrọ "A Kind of Marriage" nke BBC gosiri n'afọ 1976.

Ya na nwa ya nwoke so nwee ụlọọrụ ebe a na-ebiputa akwụkwọ nke ha kpọrọ "Ọgwụgwụ Afọr"

Nwa ya mechara mepee nke a kpọrọ "Omenala" ebe ọ na-ebipute akwụkwọ nne ya dere.

Ọ rụkwara ọrụ dịka onye nkuzi mahadum na mba Briten.

O nwetara ọtụtụ ihe nrite maka ụdịrị akwụkwọ ọ na-ede nke gụnyere "Best of Young British Novelist" o nwetara n'afọ 1983 nakwa "New Statesman Jock Campbell Award for Commonwealth Writers" o nwetara n'afọ 1979.

N'afọ 2005, Ezenwaanyị Briten nyere ya ọkwa "Order of the British Empire".

Ọ nwụrụ ụbọchị 25 nke ọnwa Jeụwarị 2017, ka ọ dị afọ 72.

Ndị Igbo ọzọ Google serela n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ha gụnyere Flora Nwapa, Chinua Achebe, nakwa Stephen Okechukwu Keshi.

Ha mere nke Achebe n'ụbọchị 16 nke Nọvemba 2017, nke Nwapa n'ụbọchị 13 nke ọnwa Jenụwarị 2017, ma mekwaa nke Keshi n'ụbọchị 23 nke ọnwa Jenụwarị 2018.

Cheta na ha mekwaara Christy Essien-Igbokwe nke ya ụbọchị 11 nke ọnwa Nọvemba 2018.

