Image copyright Other Nkenke aha onyonyo Ụmụnwanyị asaa so na ndị ga-abụ Minster

Onyeisiala Naijirịa bụ Muhammadu Buhari ezigarala ndị Ụlọomeiwu ukwu aha mmadụ 42 ndị ọ họpụtara ga-abụ Minista n'ụbọchị wenezde.

Ọ bụ naanị ụmụnwanyị asaa ka Onyeisiala Buhari tinyere na aha ndị ọ họpụtara dịka ndị Minista.

Dịka ụfọdụ mmadụ na-eto ụmụnwaanyị ndị a, ụfọdụ na-agbarụ ihu n'ihi na ọnụọgụgụ ụmụnwaanyị sonyere na aha ndị Minista edeputara pere mpe.

Lee ụmụnwannyị aha ha dị na ya bụ akwụkwọ.

Sharon Ikeazor - Anambra

Image copyright FACEBOOK/SHARON IKEAZOR Nkenke aha onyonyo Sharon Ikeazor

Sharon Ikeazor bụ onye onyeisiala Buhari họpụtara dịka ọnyeisi ngalaba "Pension Transitional Arrangement Directorate" (PTAD) n'onwa Septemba afọ 2016.

Akụkọ na-akowa na Sharon Ikeazor wepụtara atụmatụ nke doziri ọnọdụ PTAD.

Ọ bụ onye ọkaiwu nwetere asambodo ya na mahadum nke Benin ma nwete ikike ịka iwu n'aka 'Nigerian Law School' n'afọ 1985.

O kwuru n'akara Twitter ya na ihe ga-eme ka Naịjirịa dị mma na-emetụta ya n'obi ma tinye kwa inye ụmụnwaanyị ohere ime nke ọma na ndụ ha.

Sadiya Farouq - Zamfara

Image copyright TWITTER/ SADIYA FAROUQ Nkenke aha onyonyo SADIYA FAROUQ

Sadiya Farouq bụbụ Kọmishọna gburu gburu Naịjirịa na-ahụ maka ndị gbara ọsọ ndụ .

Ọ nwere asambodo "Business Administration" n'aka mahadum nke Ahmadu Bello Zaria, Kaduna Steeti.

O nwekwara asambodo osote ọkammụta na "International Affairs and Diplomacy" ma tinyekwa nke "Business Administration" (MBA) sitere na Mahadum Ahmadu Bello.

Amb. Maryam Yalwaji Katagum - Bauchi

Image copyright AFP Nkenke aha onyonyo Maryam Yalwaji Katagum

Maryam Yalwaji Katagum na-anọchite anya Naijiria na mba ọzọ ma bụrụ gwa onye na-anọchite anya Naịjịrịa na ngalaba UNESCO site n'afọ 2009.

Maryam nwetere asambodo Masters na "Administration and Planning" n'aka Mahadum Lagos, asambodo "Bachelor of Arts" na Oyibo, Asambodo nkuzi akwụkwọ n'aka Mahadum Ahmadu Bello ma nwee kwaa asambodo "Social Development Policy, Planning and Practice" n'aka Mahadum nke London.

Gbemi Saraki - Kwara

Image copyright Facebook Nkenke aha onyonyo Gbemi Saraki

Gbemi Saraki rụbụrụ ọrụ dịka onye omeiwu nọchịtere etiti Kwara ma bụrụ kwa nwanne onye chibụrụ dịka onyeisi ndị omeiwu Naịjịrịa bụ Bukola Saraki.

O guru akwụkwọ na Mahadum Sussex nke dị na mba Briten ma nwete kwa asambodo na "Economics".

Ramatu Tijani - Kogi

Image copyright TWITTER/ @HAJIASUPPORTERS Nkenke aha onyonyo Ramatu Tijani

Ramatu Tijani rụbụrụ ọrụ ka onyeisi ụmụnwaanyị ndị 'All Progressive Congress" (APC) na Naịjirịa.

Dịka ọ gwara ndị ntaakụko The Nation' na ajujụ ọnụ agbara ya n'afọ 2018 , Ramatu nwetere asambodo "Urban and Regional Planning" n'afọ 2018 n'aka mahadum Ahmadu Bello nke dị Zaria.

O nwekwara asambodo nke mere ya osote ọkammụta na Public Administration.

Ramatu kwukwara na ọ na agụ akụkọ ka ọ nweta asambodo ga-eme ya ọkammụta na "Security and Strategic Studies".

Pauline Tallen - Plateau

Image copyright Facebook Nkenke aha onyonyo Pauline Tallen

Pauline Tallen rụbụrụ ọrụ dịka osote Govanọ nke Plateau Steeti n'afọ 2007 ma bụrụ kwa nwaanyị nke mbụ rụrụ ọrụ ka osote govanọ na mpaghara ugwu.

Na 1999, ka ọ bụ Minista Naijiria gburugburu maka "science na technology" n'ọchichị Olusegun Obasanjo.

Ọ zọrọ ọchịchị nke Gọvanọ Plateau steeti n'afọ 2011 mana Jonah Jang meriri ya.