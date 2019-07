Nkenke aha onyonyo E ji ọkpa mara ndị Enugwu, mere ka ha bụrụ ndị mbụ ga-agbata gị n'uche ma ị nụ maka ọkpa

Kedụ ihe ị nụrụla maka Enugwu steeti na ndị bi ma si ebe ahụ?

Ị nụrụ na akpị na-enye ha nsogbu ka ọ bụ na ha enweghi mmiri (inweta mmiri na-ara ha obere ahụ)?

Ọ bụrụ na ị nụrụ nke a, ọ bụchaghị asị, mana n'ime ihe ọjọọ ndị ị nụrụla, ị ma ihe ndị mere ka Enugwu bụrụ "egwu eji"?

Lee ihe ndị mere ka Enugwu steeti e ji "042" nakwa "Coal City" mara bụrụ e jechaa ọ gwụ dịka BBC Igbo chọpụtara:

1) Ebe a na-agbara anya ekeresimesi

Obodo a nwere ọtụtụ ebe ọ ga-abụ ị garuo na-ele sọ mma ọ mara, i nwere ike ichefu ihe ndị na-akpagbu gị, ọ bụrụgodu nwa mgbe nta.

Ị nụla maka "Miliken Hill"? Ebe ụzọ e si aga ya dị n'elu ugwu ma rọgọọ arọgọ, na-atụ ụjọ ma buru ebube ga-amasị gị?

Kaọbụ ị gaala "Ngwo pine forest" ebe ọmalịcha ukwu osisi juru ma ebe mmiri na-esi n'okwute agbapụta?

Ngwaọrụ gị akwadoghi ọkpụkpọ mgbasa ozi Media caption Ikwaiko na nwaanyị nọ na nsọ ya anaghị aba Ọgba Ezeagu

Ị tụzịa ụkwụ na "Nike Lake" ị gaghị achọ ịla ọzọ.

2) Kpachi kpachi ụgbọala adịghị

Ọ bụrụ na i si obodo dịka Legọs steeti abịa, ị gaghị achọ isi Enugwu steeti apụ ọzọ makana ụzọ na-aga siriri werere.

Kpachi kpachi ụgbọala abụrụla njirimara Legọs adịghị ebe a; i nwere ike igaru ebe niile na-amasị gị ma lọtakwa n'oge.

3) Ndị isi a hụrụ kwaba okpu na ndọrọndọrọ ọchịchị:

E kwuo maka Enugwu steeti ma ghara ịkpọta aha ndị mere ka a nụ aha ndị Igbo na Naịjirịa, e bidola ya bụ okwu kwanụ?

Ndị dịka Jim Nwobodo, Christian Onoh, Ken Nnamani chịrị ụlọomeiwu ukwu Naịjirịa nakwa Ike Ekweremadu bụbu osote onyeisi ụlọomeiwu ukwu so na ndị a ga-akpọrịrị aha ha.

Image copyright Ike Ekweremadu Nkenke aha onyonyo Ekweremadu, nwụnye ya na nwa ya nọ n'ụlo ya mgbe ndị a ji egbe bata

4) Nri

Ọ bụrụ na ị ribeghi ọkpa Waawa maọbụ nke 9th Mile, kedụkwanụ etu ị ga-esi ekwu na ị bụ "ori ọkpa"?

Nri ọzọ e ji mara Enugwu steeti bụ "Abacha".

Image copyright 9jaDelicacies/Instagram Nkenke aha onyonyo Abacha bụ nrị e jiri mara ndị Enugwu steetị

Abacha a na-agwọ n'Enugwu bụ rie ma rachaa efere taa ngaji.

Azụ, kanda, ihe niile a na-etinye n'ime ya bụ ihe ga-eme ka ị na-agụ asọmmiri ma ị cheta ya.

5) Emume

Obodo niile nwere emume si n'omenala mana nke ndị Enugwu steeti pụrụ iche.

Emume dịka Odo, ịgba mmọnwụ Coal Camp nke Obiagụ, emume Atama, Ọkpụkpụ ụzọ nakwa Ọrụrụeshị bụ maka iri ji ọhụrụ wdgz.

Ngwaọrụ gị akwadoghi ọkpụkpọ mgbasa ozi Media caption Odo festival: Otu ndị Nkwo n'Enugu steeti si eme oriri Odo

Ị nụkwala maka emume Ịgwa Nshị nke a na-ejikwa ọkpa eme?

Ngwaọrụ gị akwadoghi ọkpụkpọ mgbasa ozi Media caption Oriri Ịgwa nshị n'Eke ejikọtala obodo niile ọnụ.

6) Ahịa

Ị garugo Enugwu ma ị nụbeghi maka ahịa Ọgbete, Kenyatta nakwa Orie Orba bụ ebe ndị si ugwu Awụsa na-abịa ebusa ma ree ahịa ha?

Ngwaọrụ gị akwadoghi ọkpụkpọ mgbasa ozi Media caption Mmepụta mmanụ n'akị n'ahịa Ọgbete

7) Ọnatarachi

Kedụ ebe e si enweta "coal" e ji akwanye ọkụ latrik nakwa "cashew" a na-ere were ego si na ya nyere ndụ aka?

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo A na-ere Kashụụ n'okporo ụzọ Naịjịrịa

8) Mahadum

Mahadum bụ ihe mara ha ahụ n'obodo a; ọ dị ka ebe ọbụla ị tụgharịrị ị na-ahụ sọ mahadum mahadum.

Ndị dịka University of Nigeria, Nsukka (UNN), Enugu state University of Science and Technology (ESUT), Institute of Management and Technology (IMT), Renaissance University, Osisatech University, Godfrey Okoye University nakwa Caritas University.

Image copyright iStock

E jikwa ụlọọgwụ University of Nigeria Teaching Hospital (UNTH) na-anụ aha Enugwu steeti.

Kedụ ihe ndị ọzọ ga-eme ka ị gaa Enugwu steeti?

Ihe nkiri a ga-amasị gị: