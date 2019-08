"Ihe anọ ọ dị m ka ya bụrụ na m mabu maka inye nwa ara"

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Don't believe the hype: breastfeeding is not all smiles and cuddles

Agara m ebe nkụzi tupu a mụọ nwa, lee ara a dụrụ adụ, akpa nra onye na-enye nwa ara- akwadozuola m dịka nwaanyị na-enye nwa ara.

Mana abalị abụọ m mụchara nwa, mmiri ara na-atụ kpọm kpọm. Agbalịrị m ịhịa aka, iri nrị nwere abụba, aṅụrụ m mmiriara ehi n'uju.

Mana ka abalị atọ gachara, onye 'midwife' nyere m iwu m mụ lọghachi n'ụlọgwụ n'ihi na agụ na-egbu nwa ọhụrụ m."

O siri ike

Mgbe ha kwụnyere igwe e ji amịpụta ara n'ụlọọgwụ mana kama mmiri ara, ihe gbapụtara bụ ọbara.

Ihe m nọ na-eche bụ: "Kedụ ihe na-eme m? Ọ bụ na-ahụ anabataghị ịbụ nne?" Ihe mere bụ na nwa m na-amịsị ara ike iji mịta mmiri ara nke mere ka ọnụara m biwachaa.

Ọ dị m ka ya bụrụ na m m ma na inye nwa ara abụghị ihe na-eme re onwe ya. Ọ bụ a na-amụ, a na-amụta. Ịna-enye nwa ara, ị na-amụta ụzọ ị ga-eji eme ya ya ọ daba. Mana ọ bụghị ihe dị mfe, ụfọdụ ọ na-afụ ụfụ.

Ọ bụ ọsọ onye na- agbara onwe ya

Mgbe ahụ doro m, nwa m ṅụwa ara, ahụ na-ahụzị ụdị mmiri mmiri dị icheiche oge niile.

An anaghị m enwe ohere ịrahụ ụra ọfụma, ma ya fọdụ ịsa ahụ maọbụ inyo enyo. Ịpụ apụ abụghị okwu a na-ekwute ekwute: "Kedụ ihe ndị agbataobi ga-ekwu? Keddụ ihe ndị enyi ga-ekwu?"

Ebe ndị na-amasịbu m ị ga abụghịzi ebe m nwere ike ịga n'ihi na anaghị m anọkwata inye nwa ara n'ọha.

Ana m eche na m ga-anọ n'etiti abalị, naanị mụ na nwa m, ka ndị ụwa chezọrọ.

Ọrịa oke echiche (depression) jidere m, ahụghị ony mkọsara na enyemaka

Ọ dị m ka ya bụrụ na m mara mkpa ọ dị ilekọta onwe m anya dịka m na-elekọta nwa m.

Nne ahụ siri ike ma nwekwa ezumike ka nke oke echiche ji maọbụ nke obi erughị ala mma.

Obi ịma ikpe anaghị apụ apụ

Oge e nyere nwa m my baby nri mbụ(mmiri ara ehi) n'ụlọgwụ, ọ rahụrụ ụra ọtụtụ awa.

Echetara m na anọ m ebe ahụ kpebire onwe n'ime obi na m chọọ ịrahụ ụra, aga m enye nwa m ara ehi kama inye ya ara.

O teghị aka obi m mawa onwe m ikpe. Ara ehi nwere ihe ọ na-ahapụ n'ire nwa m-isi ya na-atụgharị afọ. Ọ dị nọọ ka m na-enye nwa nri cherewere hapụ mmiri ara na-enye ihe na-ahụ.

Oge ọbụla m dara mba, obi ịma ikpe ejide m: "Akara m agbalị. Ọ bụrọgodị ị wọ onwe m ụra."

Ọ dị m ka ọ bụrụ na m mara na obi ịma ikpe anaghị ala ala. Mana ọ bụghị ihe enweghị ihe na-ebute ya.

Onye ọbụla ga-ahọrọ nke kara ya mma; mmiri ara ka na ọ bụghị ya.

Obi ịma gị ikpe bụ ihe na-eme eme- ọ bụ ụgwọ onye ọbụla bụ ezi nne na-agabi ga ọbụghị ajọ nne.

Chọọ enyemaka

Breastfeeding is a multibillion-dollar industry. For nearly every little hiccup there's a neatly packaged solution ready to take your money in exchange for some relief.

I discovered a whole new aisle in my local supermarket while searching for remedies - from microwavable lavender boob warmers to cruelty-free nipple creams.

But the most important remedy for me was going to breastfeeding workshops and getting help from those with more experience and expertise.

I wish I'd known that I wasn't alone in struggling to breastfeed. There's support available and asking for help when you are struggling is the best thing you can do.

Inye nwa ara bụ mkpebi mmadụ na-enwere onwe ya. Echere m na ọ bụ ihe nne ọbụla kwesịrị ime, mana ọ bụụ na imenwughị ya, maọbụ na ịchọghị ime ya, ọ pụtaghị na ịbụ ajọ nne.

