Nkenke aha onyonyo Bishop Callistus Onaga

Mmiri zoro n'Enugwu n'ụtụtụ Sọnde egbochighi ndị Katọliki ijupụta na n'ụlọọka 'Holy Ghost Cathedral' maka ụka iru uju ụkọchukwu Paul Offu ndị ụkọchukwu ndị ọzọ e gburu egbu.

Onyeisi ụka Katọlik n'Enugwu bụ Bishop Callistus Onaga bụ onye doro ụka a pụrụịche.

Ndị a na-eche na ha bụ ndị Fụlanị ọchịehi gbagburu Paul Offu n'ụbọchị Tọọzde nke mere ka ndị ukọchukwu ibe ya mee ngagharị iwe n'ụbọchị Fraidee.

N'okwuchukwu ya, Bishop Onaga gwara ndị ntoroọbịa ka ha bilie ma chekwaa gburugburu ha site n'aka ndị ogbu mmadụ kpọrọ onwe ha ndị ọchịehi.

Onaga gbarụkwara ihu kwuo na onweghi ihe gọọmentị na ndị uweojii na-eme iji kwụsị mkpamkpa a ndị ọchịehi na-akpa na Naịjirịa.

Nkenke aha onyonyo Ndị mmadụ na-egosiputa iwe ha maka ọnwụ Fr Paul Offu

Narị kwụrụ narị ndị mmadụ gbakọrọ n'ụlọụka Holy Ghost Enugwu, jigaasị akwụkwọ e dere ihe na-egosi ka iwe si dị ha n'obi.

Ufọdụ ihe e dere na bekee gunyere" killer herdsmen must go", "our roads are no longer safe", "our villages are no longer safe", "enough is enough", dgz.

Skip Twitter post by @PoliceNG PRESS RELEASE



IGP ORDERS MASSIVE MANHUNT FOR KILLERS OF REV. FATHER PAUL OFFU, DIRECTS INTENSIFIED RESCUE OPERATION FOR THE ABDUCTED RCCG PASTORS



Read full details - https://t.co/jcECs8QHVS pic.twitter.com/XrcqL7kfSr — Nigeria Police Force (@PoliceNG) 2 Ọgọọst 2019

Lee foto otu ụka akwa ahụ sị ga:

Cheta na onyeisi ndị uweojii na Naịjirịa bụ Mohammed Adamu nyere ndị otu ya iwu na Satọde, ka ha sie imi n'ala ma chọpụta ndị gburu ụkọchukwu Paul.

N'otu aka ahụ kwa, onyeisiala Muhammadu Buhari katọkwara ogbugbu ụkọchukwu ahụ ma kwee nkwa na ọchịchị ya ga-agba mbọ ịchekwa ndụ na akụnaụba mmadụ niile.

