E nwere obodo a ga-akọgide akụkọ ha ghara ịkọta maka maọbụ kpọta ụmụnwaanyị ha aha?

I cheta ngagharịiwe ụmụnwaanyị Aba nke a ma dịka 'Aba Women's Riot', ị mara na ọ bụghị taa ka ụmụnwaanyị Abịa kpawara ike.

Dịka e si ekwu na "n'azụ nwoke ọbụla na-eme ọfụma, ị ga-ahụ nwaanyị na-akwado ya", etu ahụ ka ọ dị n'obodo dị iche iche.

Na obodo dị mma bụkwanụ na e nwere ụmụnwaanyị na-eme ihe ọma e ji eme ọnụ.

BBC Igbo chọrọ igosi gị ụmụnwaanyị Abịa steeti na-eme/mee ihe ndị mmadụ ga-eji cheta ha.

Angela Johnson

Kedụ etu ị ga-esi chefuo aha ya, ọ kachasị etu a o si zọọ ọkwa onyeisiala n'okpuru pati Alliance for a United Nigeria (AUN) na ntuliaka 2019?

Johnson abụghị naanị onye ndọrọndọrọ ọchịchị, ọ bụkwa onye ọkaiwu, ụkọchukwu nakwa onye na-ede akwụkwọ ndị ụka.

A mụrụ ya n'ụbọchị 16 nke ọnwa Nọvemba, 1959.

Ngozi Okonjo-Iweala

N'agbanyeghi na a mụrụ ya na Delta steeti, mana a ga-agụnye ya n'okpuru ụmụnwaanyị Abịa steeti makana ọ bụ ebe ahụ ka a na-alụ ya.

A ga-akọ ole ghara ole maka Okonjo-Iweala?

A bịa n'ihe gbasara nchekwa akụnaụba obodo, ọ nọ ya.

A bịa n'ihe gbasara mkpata na mmefu na mbaụwa, ọ kwụ chịm.

Ọ bụ onye ihe gbasara ego na nchịkọta akụnaụba doro anya ọfụma.

A mụrụ ya n'ụbọchị 13 nke ọnwa Juun, 1954.

Nkeiruka Onyejeocha

Ọ bụ onye ụlọomeiwu nta nakwa onye azụmahịa.

Ọ rụọla dịka onye omeiwu na-anọchite anya ndị Isuikwuato/Umunneochi kemgbe afọ 2007, ka ọ rụchara dịka kọmishọna na steeti ya.

A mụrụ ya n'ụbọchị 23 nke ọnwa Nọvemba, 1969.

Chinyere Kalu

Kalu na-azabu Onyenauche (nke bụ aha nna ya), bụ nwaanyị mbụ fere ụgbọelu ma nke e ji ebu ndị njem na Naịjirịa.

N'afọ 2006, onye bụ onyeisiala Naịjirịa mgbe ahụ bụ Goodluck Jonathan, nyere ya nturuugo "Order of the Federal Republic of Nigeria".

Adaobi Tricia Nwaubani

Nwaubani bụ onye na-ede akwụkwọ nakwa onye ntaakụkọ a ma ama.

O nwetala ọtụtụ ihe nrite nke gụnyere "Commonwealth Writers' Prize".

A mụrụ ya n'afọ 1976.

Uche Jombo

Ọ bụrụ na ị na-ele ejije ndị Nollywood ma ị maghị onye nwaanyị a bụ, i lewela?

Jombo na-eme ejije dịka "actress" ma na-emepụtakwa ejije dịka "director".

A mụrụ ya n'ụbọchị 28 nke ọnwa Disemba, 1979.

Ihuoma Linda Ejiofor-Suleiman

Ejiofor bụ onye na-eme ejije na Nollywood (o so na ndị a na-akpọ ndị Nollywood ọgbara ọhụrụ).

A họpụtala ya maka inweta ihe nrite dị iche iche nke gụnyere "nwaanyị kachasị eme ihe nkiri".

A mụrụ ya n'ụbọchị 17 nke ọnwa July, 1986.

