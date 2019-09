Akụkọ dị mkpa:

Otu dị iche iche gụnyere SERAP, BudgIT na Enough is Enough akpụpụla ndị Sineti n'ụlọikpe maka ego dị ijeri naịra ise na ụma ha chọrọ iji azụrụ onwe ha ụgbọala.

Ha kwuru na nke a megidere iyi ndị ụlọomeiwu ṅụrụ ime ka ndụ dịrị ụmụ Naịjirịa mfe dịka ha a-ewere ọkwa ọchịchị

Mana ọnụ na-ekwuru ndị Sineti bụ Sinetọ Dayo Adeyeye sị na ntị ya anụbeghi ihe ọbụla banyere ịjị ụdị ego ahụ azụ ụgbọala.

N'ajụjụ ndị ntaakụkọ Channels TV jụrụ ya, Adeyeye kwuru na ọ bụrụ na amapụtara ego ahụ na mkpata na mmefu, na onweghi ihe ọjọọ dị na ya.

Ọdọ ụgbọelu Asaba ga-abụ nke ụwa niile:

Mịnịsta na-ahụ maka ụgbọelu bụ Hadi Sirika ekwuola na ọdọ ụgbọelu dị n'Asaba, Delta Steeti adịla njikere ịbụ nke e ji efega mbaụwa niile.

Sirika gwara ndị ntaakụkọ nke a ụnyaahụ dịka o na enyocha ngwaọrụ ọhụrụ dị iche iche dị n'ọdọ ụgbọelu ahụ.

N'ofesi

Nwafọ mba Amerịka a ma ama n'ịkpaọchị bụ Kelvin Hart na mmadụ abụọ ndị ọzọ nwere ihe mberede okporoụzọ n'isi ụtụtụ Sọnde.

Agbanyeghi na onweghi onye nwụrụ n'ime ha Kelvin Hart na otu onye ọzọ nwere ezigbo mmerụ ahụ n'azụ ha.

N'egwuregwu

Onye bụ ọkaibe n'ịkụ Tennis bụ Novak Djokovic ewezugala onwe ya n'ịkụ Tennis US Open nke ya na Stan Wawrinka n'ihi mmerụ ahụ.

Djokovic nwetere mmerụ ahụ n'ubu ya n'ime nkeji ole na ole ha malitere asọmpi ahụ.

