Ndị uweojii nyocha nke mba Amerịka bụ 'Federal Bureau of Investigation na nke Naijirịa bụ Econom,ic and Financial Crimes Commission (EFCC) nwere ọgbakọ n'Legọs n'ụbochi Tuzde ebe ha gwara ndị ntaakụkọ etu ọrụ sị aga.

Ngalaba abụọ a kwuru na ha ga-etikọ aka ọnụ were megide mpu na ohi nke Ịntanetị na nke igwe kọmputa.

Onye ọrụ FBI gwara ndi ntaakụkọ na ha nwetere mkpesa ruru 20,000 maka ohi nke aku na ụba sitere n'Email nke napụrụ ndị mmadu ego ruru otu ijeri naira na puku nari abụo ($1.2B).

He gwara ndi ntaakuko na ha anwuchiela ụfodu n'ime ndi so na aha iri asaa na asaa (77) ndị FBI depụtara n'ọnwa gara aga.

Dika ha siri kwuo, a ga-ekpe ụfọdụ ndị Naijiria a nwuchiri ma ndi nke so na aha mmadụ (77) FBI depụtara ikpe na mba Amerika.

Ha gwara ndị ntaakuko na ha anwuchiela mmadụ 167 bụ ụmu Naijiria maka ihe gbasara mpụ a.

Ha mekwara ka ndị ntaakuko ghọta na ha anapụtala ndị a nde naịra iri itoolu na abụo (N3.2m).

Image copyright Twitter/@OUKtweets Nkenke aha onyonyo Orji Uzor Kalu

Aka chịburu Abia Steeti bụ Orji Uzor Kalu agwala ndị nkwado ya ka ha ghara inwe obi abụọ gbasara nkagbu ụlọikpe kagburu mmeri ntuliaka ya.

Cheta na ụlọikpe nta maka ntuliaka nọrọ ụnyaahụ kagbuo mmeri Kalu meriri Mao Ohabunwa na ntuliaka e mere n'ọnwa Maach afọ a.

Ụlọikpe ahụ nyekwara iwu ka INEC hazigharịa ntuliaka na wọdụ olemole n'ime abalị iri itoolu na-abịa abịa.

N'ozi si n'aka ụlọọrụ ntaakụkọ ya, Kalu kwuru na mkpebi ụlọikpe ahụ anaghị echu ya ụra ma ncha.

O kwuru na ya ga-emeri Ohuabunwa mgbe ọbụla emegharịrị ya bụ ntuliaka.

N'okwu ya, "A ga m agbagha mkpebi 'tribunal' ahụ."

"Ohuabunwa abụghị onye a ma ama. E meriri m ya nke ọma."

"APC ga-emerị PDP n'Abia North mgbe ọbụla a yiri ntuliaka a ọzọ."

N'ụbọchị Mọnde, otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC kọwara na onweghi mgbe ụlọikpe ji chụtuo Orji Uzor Kalu dịka onyeiwu kama ha sị na a ga-emegharị ya bụ ntuliaka.

Busola Dakolo

Image copyright @biodunfatoyinbo/@busoladakolo Nkenke aha onyonyo Biodun Fatoyinbo na Busola Daokolo

Busola Dakolo, ekwuola na onweghi mgbe o ji kwuo ka ụkọchụkwụ Biodun Fatoyinbo kwụọ ya nde naịra iri n'ihi mwakpo ọ wakporo ya mgbe gara aga.

Cheta na Dakolo gbara Fatoyinbo akwụkwọ na-arịọ ụlọikpe ka ha manye Fatoyinbo ka ọ rịọọ ya mgbaghara maka iwakpo ya mgbe orubeghi ihe e ji nwannyi eme.

Ikpe ahụ ga-adị n'ụlọ ikpe nke "Federal Capital Territory".

Ndị ọkaiwu Busola kọwara na nde naira iri ahụ ha chọrọ ka Fatoyinbo kwụọ bụ maka ego ha ji gbaa ya akwụkwọ n'ụlọikpe.

Onwebeghi ọkaikpe e wepụtara ga-ekpe ya bụ ikpe.

Nọt Korịa na Amerika ekpeziwela

Image copyright Reuters Nkenke aha onyonyo Donald Trump na Kim Jong Un

N'ofesi, Mba Nọt Korịa ekwuola na ha dị njikere ka ha na mba Amerịka malitekwa mkparịtaụka etu a ga-esi kwụsị nchọpụta gbasara ịmepụta ogbunigwe nuklịa.

Onye mịnịsta na-ahụ maka mmekọrịta mba ahụ na mba ndị ọzọ bụ Choe Son-hui kwuru na mkparịtaụka nwere ike ịmalite tupu ọnwa Septemba agwụ ma ọ bụrụ na Amerịka chọọ.

Super Eagles na Yukren ga-achịpụ ya

Image copyright Twitter/Super Eagles Nkenke aha onyonyo Ndị otu egwu bọọlụ Super Eagles oge ha mechara nkwado na Yukreb n'ụbọchị Mondee

N'egwuregwu, otu Super Eagles nke Naịjirịa ga-ezute ndị mba Ukren n'asọmpi enyi na enyi na mgbede taa.

Asọmpi a ga-ebiri ọkụ ma o jiri ọkara gafee elekere asaa nke uhuruchi.

Akụkọ ndị ọzọ ga-anasị gị:

Ihe nkiri ga-amasị gị: