DSS sị m anwala anwa yie uwe Biafra a ọzọ - Chido Onumah

Image copyright Chido Onumah Nkenke aha onyonyo Chido Onumha bụ onye ntaakụkọ

Chido Onumah bụ onye ntaakụkọ kọwara ka ndị Department of State Security (DSS) si nwuchie ya n'ọdọụgbọelu dị n'Abuja n'ụbọchị Ụka.

Chido gwara BBC na o sị Sweden abata mgbe ndị DSS bịara kpụrụ ya gawa n'ụlọọrụ ha bụ ebe ha gbawara ya ajụjụ ọnụ dị iche iche.

Ọ sị na o yi uwe e dere "We are all Biafrans" mgbe ọ nọ n'ọdọụgbọelu bụ nke ọ malitere iyi kamgbe afọ 2016.

Ọ sị na ha jụrụ ya ebe o sị nweta akwụkwọ ikike ndị Naịjịrịa ebe ọ bụ onye Bịafra ma yiri uwe a e dere "We are all Biafrans".

Mana ọ sara ha na " ya bụ onye Naịjirịa" na uwe o yi bụ maka iji gbasa ozi maka akwụkwọ o dere a kpọrọ "We are all Biafrans".

Image copyright Chido Onumah /Facebook

Onumah sị na ihe nke a pụtara bụ na ndị ọbụla nwere mmekpa ahụ na Naịjịrịa nwere ihe ha na-achọ dịka na ndị Biafra sị nwee nke ha.

Dịka ọ nọchara n'aka ha awa isii ha gwara ya na ha nwetere ozi na ọ nwere ndị sị mba ofesi na-abịa ibute ọgbaaghara na Naịjirịa nke o so n'ime ha.

Ha gwara na ha "achọghizi ka m yie uwe m ahụ ọzọ, na ha ga-ejichi ya".

Mgbe ha mechera, ha gbanwee okwu ha sị na "o nwere ndị chọrọ ịwakpo m na Naịjrịa".

Ha sị na "na ọ bụrụ na m yiri ya bụ uwe ndị ahụ bịa, na ndị Ipob nwere ike ịbịa gbachitere m, mgbe ahụ nsogbu nwere ike ị dapụta".

Ndị DSS ahụ sị na ọ bụ nchekwa ka ha na-echekwa ya ka ndị mmadụ ghara ị merụ ya ahụ.

Ha mechere jichie ya bụ uwe tupu ha ahapụ ya.

