Image copyright FACEBOOK/ABDULRASHEED MAINA

Ka ọ kwụ ugbua, ngalaba na-ahụ maka nchekwa Naịjirịa nke akpọrọ "State Security Service" (DSS) akpụrụla Adbulrasheed Maina kpụgara ogbo ha bụ "Economic and Finiancial Crimes Commision" (EFCC).

Dịka ndị SSS siri kwuo, ha nwuchiri Maazị Maina ụbọchị 30 nke ọnwa Sepụtemba na ụlọ ndịna dị n'Abuja ka ndị EFCC rịọrọ ha enyemaka ịnwụchị nwa amadị a.

Ndị EFCC kwuru na Maịna bụ onye a na-achọ achọ maka ebubo na aka ya dị na mpụ na nrụrụ aka.

Akụkọ ndị SSS na-akọ maka nwụchi Maina na-atụ n'anya, mana ọtụtụ mmadu na-ajụ onye ọ bụ nakwa ihe o mere eji achọ ya.

Onye bụ Abdulrasheed Maina?

Maazị Maịna bụbụ onyeisi ngalaba na-ahu maka ụgwọ ezumike akpọrọ "Presidential Task Force Team on Pension Matters" (PRTT) nke Goodluck Jonathan hibere mgbe ọ bụ onyeisiala.

Ọ bụ n'afọ 2010 ka onyeisiala mgbe ahụ bụ Goodluck Jonathan sị Maian bịa nọrọ n'isi ndị na-elebanye anya na mpụ dị n'ụgwọ ezumike Naịjirịa.

N'afọ 2012 eboro Maina ebubo oke nrụrụ aka banyere ọgwọ ezumike nka ndị mmadụ ruru njeri narị narịa.

Ngalaba Ụlọ Omeiwu akpọrọ "Commitee on Public Service and Establishment and State and Local Government Administration" nyochara ebubo a me maa Maina ikpe.

Maazi Maina kpụpụrụ ngalaba Ụlọ Omeiwu a na onyeisi uweojii Naịjirịa ụlọikpe.

Ka o mechara nke a, Maina sochiri anya, nke mere ndị uweojii jiri sị na ha na-achọ ya.

Gọọmentị chụrụ ya n'ọrụ ma wepụ okwu ya ụlọikpe.

N'afọ 2015, EFCC kpụpụrụ maazị Maina na onye bubụ onyeisi ndi ọrụ gọọmentị bụ Steve Oronsaye na ndi ọzọ ụlọikpe.

Ka ndị ọzọ si na-aka ha dị ọcha, anya ahụghị Maina.

Maina sepụtere isi ọzọ n'afọ 2017 mgbe gọọmenti Buhari weghacitere n'ọrụ ma welie ya elu.

ka mba dawara ebe niile maka atụmatụ a, onyeisiala Muhammadu Buhari nyere iwu ka achụo ya osugbo.

Onye weghachiri ya n'ọrụ?

Image copyright Winifred Ekanem Oyo-Ita

Maazi Maina na-esi ọnwụ na Onyeisiala Buhari ma maka nlaghachite ya.

Winifred Oyo-Ita bụbụ onyeisi ndị ọrụ na Naịjirịa sị na aka ya adịghị ya.

Akụkọ kwuru na onye bụbụ Minista na-ahụ maka ime Naịjirịa bụ Abdulrahman Dambazau na Minista na-ahụ maka ikpe bụ Abubakar Malami ma maka ihe a mere.

Etu o sikwuru ugbua

Image copyright DSS

Ndị SSS si na nwa Maina bu nwata akwụkwọ miri egbe mgbe ha zutere ya na nna ya.

Ha kwuru na ọ bụ n'ime ụgbọala mgbọ egbe adịghị abanwu ka anwụchịrị ha abụọ.

Maazị Maina na nwa ya nọ n'aka ndị EFCC ugbua na asa ọnụ ya.

Anya ga-adị n'okwu iji mara etu ọ ga-esi gaa.