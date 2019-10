Image copyright Patrick Ojukwu Nkenke aha onyonyo Sir Odumegwu Ojukwu OBE, KBE

Ọtụtụ mmadụ na-anụ maka Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu anaghị echeta na ọnwere ụzụ kpụrụ egbe, egbe jiri gbagbuo egbe.

Sir LP Odumegwu Ojukwu bụ ụzụ kpụrụ ya bụ egbe bu Emeka Odumegwu Ojukwu bụ Ikemba Nnewi.

Sir Odumegwu Ojukwu a bụ Odogwu nwoke Igbo ji eme ọnụ.

Ọ kpawara ego mgbe ụwa ka nọ n'ọchịchịri.

Amụrụ ya na Obodo ya bụ obiuno Umudim Nnewi, nke dị n'Anambra steeti nke taa n'afọ 1909.

Sir LP Odumegwu bụ nwa Ojukwu Ezeokigbo na Nnewi.

Ọ gara ụlọakwụkwọ Government Primary School n'Asaba nke dị na Delta steeti taa.

Ebe ahụ ka o sị banye Hope Waddell training institute, Calabar n'afọ 1022.

Hope Waddell training institute, Calabar bụ naani ụlọakwụkwọ Sekọndrị dị n'ọwụwa anyanwụ mgbe ahụ.

Ka ọ pụtara, ọ rụtụrụ ọrụ na Agricultural Department tupu ọ gaa Legọs n'afọ 1929 mgbe ọ gbara afọ 20 bido ọrụ n'ụlọọrụ John Holt dịka onye na-elekọta ebe ha na-ere taya.

Ka ọ nọ na ya bụ ọrụ, Sir Louis Odumegwu Ojukwu chọpụtara na ọtụtụ ndị Igbo na-abịa e go taya ebe ahụ na-egokwu akwa na-ebula Igbo.

Ngwa ngwa ọ chọpụtara nke a ọ gara mepee ụlọahịa n'Ọnịcha tinye otu nwanne ya ebe ahụ ka ọ lekọtawa ya anya.

Sir Louis Ojukwu malitere isi Legọs ịzịga akwa ka nwanne ya na-ere n'Onịcha.

Otu ahụ ka o si mepee ụlọahịa mbụ ya ọ kpọrọ "Ojukwu Stores".

Ka ya bụ ahịa malitere ito, o gotere otu ụgbọala ochie ga na enyere ya aka ebula akwa na 1930.

Otu ahụ ka Louis Ojukwu sị banye na-iji ụgbọala chuọ ntaego.

O sitere n'otu ụgbọala goo ọtụtụ ụgbụala, dịka akụkọ kọrọ.

Otu ahụ ka o si banye n'ịchụ ntaego ụgbọala bu nke ọ kpọrọ "Ojukwu Transport Company Ltd".

Tupu afọ 1930 abịa na ngwụcha, Sir Louis Ojukwu aghọọla ọkaibe na-iji ụgbọala chụọ ntaego site n'ọwụwa anyanwụ rụọ n'ọdịda ya.

Mgbe agha mbaụwa nke abụọ dara n'afọ 1939, mba Briten rịọrọ Sir Louis Ojukwu ka ọ biko nyere ha aka n'ụgbọala ya iji bụọ ngwo ngwo na mpaghara mba Afrịka.

Ojukwu meere ha otu ahụ.

Nke a mere ha jiri chie ya echichi Knight of the British Empire n'afọ 1945 mgbe ya bụ agha biri maka ya bụ aka ọ nyeere ha.

Ka ya bụ agha biri, ahịa bịara mepe na ọdịda anyanwụ mba Afrịka bụ nke Ojukwu Transport Company nọ n'isi uru dị na ya.

Ọ zụpụtakwara ọtụtụ mmadụ na ya bụ ahịa bụ nke mmadụ dịka Ilodibe (Ekene Dili Chukwu) na Chief Izuchukwu (Izuchukwu Transport) so n'ime ha.

Louis Ojukwu nwechiri ego nti nke bụ na n'afọ 1956 mgbe Queen Elizabeth nke mba Briten bịara Naịjirịa mbụ, akụkọ kọrọ na ọ bụ ụgbọala Rolls Royce ya na draịva ya ka eji bugharịa ya.

Sir Louis Phillip Odumegwu Ojukwu so na isi ndị nkwado pati National Council of Nigeria and Camarrom (NCNC) bụ nke Nnamdị Azikiwe nọ n'isi ya.

Mgbe pati ha meriri na 1960, ha kpọrọ ya ka ọ bịa were ọkwa Minista na-ahụ maka ego, mana Ojukwu jụrụ ajụ maka na mmadụ anaghị ebu ozu enyi n'isi wereọkpa akpa abụzụ.

Ọkwa ahụ ka enyezịrọ Okotie-Eboh.

Sir Louis Ojukwu nwụrụ na Nkalagụ nke dị n'Ebonyi steeti ugbua n'afọ 1966.

Tupu ọ laa mmụọ Sir Louis Phillip Odumegwu Ojukwu pụtara ihe dịka ijeri dọla anọ (4 Billion Dollars) n'ego ugbua.

Lee ihe ndị ọ bụ tupu ọ laa mmụọ

1)Onyeisi mbụ na onye hibere Nigerian Stock Exchange

2) Onyeisi, African Continental Bank

3) Onyeisioche, Nigerian cement company (NIGERCEM)

4) Onye nwee, Ojukwu Transport company

5) Onyeisioche, Nigerian National Shipping Line

6) Onyeisioche, Lion Of Africa Insurance Company

7) Onyeisioche, BISCO Nigeria Limited na onyeisioche nke abụọ, Nigerian Industrial Development Bank

9) Osote onyeisi, Lagos Chamber Of Commerce

10) Osote onyeisi, Palmline Shipping company

11) Onyeisioche, Nigerian Produce Marketing board

12) Onyeisioche, Eastern Nigerian Development Corporation

13) Onyeisioche, Costain west Africa

14) Onyentụzịaka, Shell D'Arcy Petroleum

15) Onyentụzịaka, Thomas Wyatt & Son

16) Onyentụzịaka, Nigerian Coal corporation

17) Onyentụzịaka, Guiness Nigeria Limited

18) Onyentụzịaka, Nigerian Tobacco Company

19) Onyentụzịaka, Daily Times of Nigeria

