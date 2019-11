Image copyright Getty Images

Gịnị ka ị ma maka Maazị Mbonu Ojike?

Kedụ nke a ga-akpọpụta nwoke a abụghị?

Odeakwụkwọ? Ogụegwu? Onye nkuzi? Onye ndọrọndọrọ ọchịchị? Kedụ nke a ga-akpọpụta aka ya adịghị n'ime ya?

Ojike so na ndị Igbo nwere oke ọgụgụ isi mere ka a mara ya amara oge ọ dị ndụ.

E mechara mara ya maka okwu ọ na-ekwukarị bụ "Boycott all boycottables" na Bekee, nke pụtara "gọpụ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ dabaraghị gị".

Lee anya ka BBC Igbo kọwaara gị maka ya.

Ihe ị kwesịrị ịma maka Mbonu Ojike:

A mụrụ ya n'afọ 1914, n'Arọndịizuogụ dị n'Imo steeti

O kwetara na nwoke ịlụ karịa otu nwaanyị, mere ka ọ lụọ nwunye abụọ

Dịka akụkọ si kwuo, ọ banyere otu a na-akpọ Ogboni, ebe ọ nọ ruo oge ọnwụ

Ọ gụrụ akwụkwọ na Naịjiria, kuzikwaa nkuzi ma gaa ụlọakwụkwọ maka ndị chọrọ ịbụ ndị nkuzi

O mechara gụọ akwukwọ na mba Amerịka, na mahadum "Lincoln University, University of Illinois nakwa Ohio State University", ebe ya na ndị dị ka Ozumba Mbadiwe gụkọrọ akwụkwọ ma bụrụ enyi

Ka ọ nọ na mba ofesi, o dere ụfọdụ akwụkwọ gbasara omenaala Afrịka nakwa gbasara ịkpa oke ndị ọcha na-akpaso ndị isi ojii

Ị ma na ọ gụkwara egwu? Ọ bụ ihe ndị Bekee na-akpọ "choirmaster" oge ọ na-akuzi nkuzi, ma na-akpọkwa ụbọ "piano"

O dere ozi mwute gbasara ọnwụ mmadụ 21 na-egwuputa unyi ndị ọcha gburu n'Enugwu Etu mmadụ 21 na-egwu coal n'Iva Valley dị n'Enugu si nwụọ afọ 70 gara aga

O jighi Afrịka egwu egwu, nke bụ na onye ma ya ma na ọ ga-ebu ụzọ họrọ ihe ọbụla bụ njirimara Afrịka dịka ejiji, nri, egwu, mmanya ngwọ nakwa ihe ndị ọzọ, tupu o kwute okwu nke Bekee.

Maka etu ihe gbasara Afrịka si anụ ya ọkụ n'obi, o kwetara ịbụ osote onyeisi otu pati National Council of Nigeria and the Cameroons (NCNC) bụ nke Herbert Macaulay hibere, ebe ọ zọrọ ọkwa ma nweta oche ịnọchite anya Legọs steeti n'ụlọomeiwu.

N'afọ 1951, e mere ya osote 'Mayor' nke Legọs steeti ebe ọ nọ ruo afọ 1953 mgbe ọ nwetara oche n'ụlọomeiwu nke mpaghara ọwụwa-anyanwụ

Ọ rụkwara dịka Minista na-ahụ maka Ọrụ nakwa nke na-ahụ maka Akụnaụba, n'afọ 1954; ebe ọ nọ ruo afọ 1956

Ị gaa Owere, ị ga-ahụ ụzọ a gụrụ aha ya n'Ikenegbu, nakwa n'Ụmụahịa nakwa na Surulere dị na Legọs, ya na Fegge dị n'Ọnịcha

Ọ nwụrụ n'ụbọchị 29 nke ọnwa Nọvemba nke afọ 1956, ka ọ dị naanị afọ 42.

