Ị ma ihe ndị ị ga-emenwuru nna, di, enyi nwoke, deede maọbụ enyi gị nwoke taa?

BBC Igbo chọrọ inyere gị aka gwa gị ihe ndị ị ga-ejinwu mee ha obi aṅụrị n'ọdịniihu.

Ọtụtụ oge ka ụmụnwoke na-ekwu sị "oge niile ka ọ bụ ụmụnwaanyị ka a na-akwanyere ugwu. Gịnịkwanụ ka a na-emere ụmụnwoke iche?"

Nke a mere e ji kewapụtazie ụbọchị Novemba 19 dịka nke e ji akwanyere ụmụnwoke ugwu kwa afọ.

Ọ bụrụ na ị mabughi ihe ị ga-emenwuru nwoke ahụ nọ na ndụ gị, lee ọmụmaatụ:

1) Kwụọrọ ya ụgwọ nri:

Kpọrọ nna gị, di gị, enyi gị nwoke, nwanne gị nwoke maọbụ deede gị gaa ebe a na-ere nri nke Bekee kpọrọ "fast food joint/restaurant", zụọrọ ya nri ma kwụọ ụgwọ ya.

Makana ụfọdụ oge ka ụmụnwoke na-ekwukarị na oge ọbụla naanị ha na-azụrụ ụmụnwaanyị ihe, mana ị kwụọ ụgwọ nri ahụ, ọ ga-atụ ya n'anya.

Ọ bụrụ na ị chọghị ịkpọ ya aga ebe ị ga-azụta nri, zụta ngwanri ị ga-eji esiri ya nri ọ kacha hụ n'anya.

2) Were 'ihe nsori' merụọ ya ahụ:

Nke a bụkwa naanị maka ndị lụrụla di oo ;-)

Iji sị ya na ọ gbalịala ma sị ya na ihe ọ na-eme na-amasị gị kwa mgbe, nabata ya ma ọ lọta ma gosi ya na ị chere ya eche.

Gaa n'ihu nye ya n'ụdị ị na-enyetubeghi ya mbụ, nke ga-eme ka ọ ghara ichefu ụbọchị a echefu.

3) Tinye ego n'akpa ha:

Ma ị na-arụ ọrụ ma ị naghị arụ, chọọrọ ya nwaobere ihe, nke ga-eme ya obi aṅụrị.

Sị ya "mpa m; di m; enyi m nwoke; nwanne m nwoke; deede m; ngwa were nke a tinye mmanụ n'ụgbọala gị, were nke a tinye ego n'ekwentị gị maọbụ were nke a gbaa ụgbọala ruo ebe ị na-aga".

Ọ gaghị echefu ụbọchị a echefu ma ị mee ya, makana ọ ga-abịa dịka ihe ọ na-atụwaghị anya.

4) Deere ya akwụkwọ ozi:

Nke a abụghị iji zie ya ozi mgbakasị ahụ, kama ọ bụ ebe ị ga-agwa ya ihe niile ọ na-emeta ebe ị nọ.

Gwa ya ihe ndị ọ na-eme na-amasị gị na etu o si eme ka ndụ tọọ gị ụtọ.

Gwa ya na ị hụrụ ya n'anya, na ọ bụghị itu ọnụ.

5) Nye ya oghere:

Anyị asịghịkwa gị kwapụrụ ya n'ụlọ oo. Ihe anyị na-ekwu bụ gị nye ya oghere ka ya na ndị enyi ya nọkọọ ma nwee aṅụrị.

Ọ bụrụ na ị na-eleburu ya elekere ma ọ pụọ apụ (ya bụ na ị na-enyo ma ọ lọtara n'oge maọbụ ọ lọtaghị), hapụrụ ya ka ya na ụmụnwoke ibe ya mee naanị ụdịrị ihe na-amasị ha.

Ị hụlanụ na ihe ise ndị a agaghị efu gị oke ego, mana ọ ga-eme ka nwoke ahụ nọ na ndụ gị ghọta na ị hụrụ ya n'anya.

