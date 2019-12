Orji Uzor Kalu nwereike ihi na nga ruo afọ 12 bido taa

Akụkọ na-eme ugbua bụ na a maala Orji Uzor Kalu ikpe maka mpụ na nrụrụaka nke a malitere inyocha ya kemgbe afọ 2007 ọ chịchara dịka Gọvanọ.

A mara Kalu Ikpe ibuba ego dị ijeri asaa, iri isii na ise (7.65bn) bụ nke ha na Udeh Udeogu bụbu onye okwu ego dị n'aka na n'ụlọomeiwu Abia steeti mgbe Orji Uzo nọ na ọchịchị bubara mgbe ọ na-achị Abia steeti.

Nke a bụ afọ iri na abụọ e kpere ikpe a kwuru taa.

Ụlọikpe etiti dị na Legọs nyere iwu ka ọ rahụ n'ụlọmkpọrọ Kirikiri bido taa, ma kwuo na o nwereike ịnọgide ebe ahụ ruo afọ iri na abụọ.

Sị na ha ga-ere ụlọọrụ ya bụ Slok Naịjirịa.

Ụlọọrụ Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) boro Kalu, Ụlọọrụ ya bụ Slok Nigeria Ltd and Udeh Udeogu ebubo ịchịba ego ndị Abia steeti karịrị narị ijeri asaa.

Onye ntaakụkọ anyị hụrụ ebe a na-akpọba ya na mpaghara mkpọrọ dị n'ụlọikpe ukwu n'Ikoyi.

Akụkọ ka na-abịa.