Otu onye ụkọchukwu ndị ụka uweọcha bụ Segun Philip gbara afọ iri anọ na abụo na nwoke aha ya bụ Adeeko Owolabi gbara afọ iri abụọ na atọ adanyela n'aka ndị uweojii maka ịkpa ntaka ha ji

gbuo nwaagbọghọ aha ya bụ Favour Daley-oladele maka ọgwụ ego.

Daley-oladele bụ enyi nwaanyị Owolabi bụ nwa akwụkwọ na mahadum Legos steeti.

Onyeisi ndị uweojii nke mpaghara Mowe bụ Marvis Jayeola gwara ndị ntaakụkọ na ọ bụ aka odo ka ụkọchukwu ahụ nyere Ọwolabi ka ọ were kugbuo Oladele mgbe ọ kpọtara ya.

Owolabi were akaodo Philip nyere ya sụpia isi Favour, ebe ụkọchukwu ahụ were mma beputa obi nwata nwaanyị ahu were sie ọgwu ọ nyere ọwolabi na Nne ya rie maka inwe ego.

Anwuchiri Philip na Owolabi n'ime ụlouka ya mgbe ndị uweojii na-achọ Favour dịka nne na nna ya gwara ndị uweojii na nwa ha na-efu.

Owolabi sị na ọ bụ enweghị ego na ihe isi ike mere ka ọ tinye aka n'ajọ agwa a.

Kọmishọna ndị uweojii sị na ogbugbu nwaanyị a jọgburu onwe ya ma kwukwa na mmadụ atọ a ga erite ụgwọ ọrụ ihe ha mere.

