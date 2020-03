Image copyright Reuters Nkenke aha onyonyo Boris Johnson

Praịm Mịnịsta mba Briten bụ Boris Johnson ebutela ọrịa coronavirus.

Ugbua ọ ga-anọpụ iche ma na-anata ọgwụgwọ.

Ọbụ onyeisi ndị dọkịta mba Ịngland bụ Cgris Whitty byere Boris Johnson

"He was tested for coronavirus on the personal advice of England's chief medical officer, Professor Chris Whitty," a statement said.

Akụkọ na-abịa

Image copyright Getty Images

Ndị uweojii n'Anambara arịọla ka ndị mmadụ kwụsịtụ iweta mkpesa n'ụlọọrụ ha iji zeere mmekọ mmadụ na ibe ya nke nwere ike ibte mgbasa ọrịa coronavirus.

Haruna Mohammed bụ ọnụ na-ekwuru ndị uweojii kọwara na nke a bụ iji rube isi na ntụziaka nke onyeisi ha bụ Mohammed Adamu nyere.

Mohammed rịọkwara ka onye ọbụla nọrọ n'ụlọ dịka gọọmentị Anambara si kwuo.

O kwuru sị: "Ndị uweojii na-agagharị iji hụ na iwu gọọmentị nyere mịtara mkpụrụ."

Ụlọikpe kachasị achụọla APC Zamfara ọsọ

Image copyright Facebook

Ụlọikpe kachasị atụfuola ikpe ndị pati 'All Progressives Congress' nke Zamfara steeti gbasara ntuliaka ọkwa gọvanọ steeti ahụ e mere na 2019.

Ọkaikpe Iyang Okoro bụ onyeisi ndị ọkaikpe kpere ikpe ahụ kwuru na 'supreme court' enweghị ikike ikwugharị ihe ha kwuburu.

Cheta na ụlọikpe kachasị chụpụrụ ndị APC na ntuliaka ọkwa gọvanọ n'ihi na ha emeghị ntụliaka praịmarị oge o kwesịrị.

Mana ndị APC weghachiri ikpe ahụ ka ụlọikpe kachasị lebagharịa ya anya.

Ọkaikpe Inyang Okoro na ndị ọkaikpe anọ ọzọ kwenyere na ha enweghị ikike ikwugharị ihe ha kwuburu.

N'aka nke ọzọ otu onye ọkaikpe aha ya bụ Centus Nweze ekwetaghị n'ihe ndị otu ya kwuru.

Nweze kwuru na ikpe ahụ kwesịrị ka e labagharịa ya anya.

Coronavirus na mba Amerịka

Image copyright Getty Images

Ọnụọgụgụ ndị nwere ọrịa coronavirus na mba Amerịka akarịala nke mba Chaịna bụ ebe ya bụ ọrịa si malite.

Ugbua ọnụọgụgụ ndị na-arịa coronavirus n'Amerịka akarịala 85,500, nke Chaịna dị 81,782, ebe nke Ịtali dị 80,589.

Mana ọ bụ n'Ịtali ka ya bụ ọrịa kacha gbuo mmadụ. Ndị ọrịa a gburu na Ịtali dị 8,215 mana ndị o gburu na Chaịna dị 3,291.

Ọtụtụ steeti na mba Amerịka kpọchiri akpọchi ugbua iji gbochie mgbasa ọrịa coronavirus.

Onyeisiala Donald Trump kwuburu na ya chọrọ ịkpọghe ebe niile n'ọnwa na-abịa abịa, mana nke a adịghị ka ọ ga-enwezi isi ọzọ.

Coronavirus na mba Saụt Afrịka

Image copyright EPA Nkenke aha onyonyo Onyeisiala mba Saụt Afrịka bụ Cyril Ramaphosa

Mba Saut Afrịka emechiela obodo ha niile kpamkpam malite n'elekere 12 nke isi ụtụtụ ụbọchị Fraịde.

Nke a bụ ụzọ iji gbochi mgbasa ọrịa corona na mba ahụ.

Ihe karịrị mmadụ narị itoolu nwere ọrịa coronavirus na Saụt Afrịka, mana onwebeghi onye nwụrụ.

Onyeisiala Cyril Ramaphosa kwuru na ya bụ mmechi obodo rara ahụ kama ọ dị mkpa iji zọọ ndụ ndị mmadụ

Ebee ka Buharị nọ?

Image copyright Nigerian Presidency Nkenke aha onyonyo Mohammadu Buhari

Ụmụ Naịjirịa na soshal midia na-ekwu na ọ dịka ihe na-eme na Naịjirịa agbasaghị onyeisiala Muhammadu Buhari.

Nke a mere ka ha na-ajụ sị "ebee ka Buhari nọ?"

Mana ọnụ na-ekwuru Buharị bụ Femi Adesina kwuru na Buharị agbaghị nkịtị, kama na ọ bụ etu o si chọọ.

Adesina kwuru nke a oge onye ntaakụkọ Channels TV gbara ya ajụjụ ọnụ n'abalị Tọzde.