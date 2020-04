Image copyright Getty Images

Ndị Boko Haram iri anọ na anọ ndị agha mba Chad nwuchiri ka ha na-ebuso ha agha anwụọla n'ụlọ mkpọrọ e dowere ha.

Onye ọmaikpe Ukwu nke mba Chad bụ Youssouf Tom sị na nyocha ha mere ozu anọ gosiri na ọ bụ nsi ọnụ ka ejiri gbuo ndị Boko Haram a.

N'okwu o kwuru na TV ụbọchị Satọde, Maazị Youssouf sị ndị nwụrụ so n'ime ndị Boko Haram 58 ndi agha nwuchiri n'ihu agha.

Nyocha emere ndị a gosiri na nsi butere mgbawa obi na nkubi di ha n'ahụ.

Dịka Maazi Tom siri kwuo, "Anyi nwụchịri ndị Boko Haram 58 na Lake Chad kpọrọ ha gawa Ndjamena ịgba ha ajụjụ ọnụ. N'ụtụtụ a ndị na-elekọta ụlọ mkpọrọ ahụ gwara anyi na ha anwụọla."

Ọ sị na ha eliela mmadụ 40 n'ime ndị a nwụrụ.

Otu onye ọrụ nchekwa achọghi ka ekwuo aha ya gwara ụlọ ọrụ ntaakụko AFP na "e tinyere mmadu 58 a n'ime ụlo mkpọrọ ma ghara inye ha ihe ọbụla ruo abali abụọ."

Mahamat Nour Ahmed Ibedou, bu ode akwụkwọ ukwu ngalana akpọrọ "Chadian Convention for the Protection of Human Rights" (CTDDH), bokwara ụdịrị ebubo ahụ.

Ọ sị na agwa "jọgbụrụ onwe ya".

Gọọmentị Chad na-agọ

Minista ikpe na mba ahụ bụ Djimet Arabi gwara AFP na onweghi ajo agwa akapsịrị ndị a aka ji.

Ọ sị; " A hụru nsi n'afọ ha. Ọ bu ha gburu onwe ha, ma ọ bụru ihe ọzọ. Anyị na-achọ ịmata ihe mere."

Ọ sịkwa na ha kpọrọ mmadụ otu onye n'ime ndị Boko Haram a gawa ụlọ ọgwụ, ebe ọ nọ na-agbake.

"Mmadụ iri na atọ fọrọ n'ime ndị a no ọfụma," bụ ihe Arabi kwuru.

A nwụchịrị ndị a na-eche na ha bụ Boko Haram dịka mba Chad busoro ha agha ọkụ ọkụ ka otu ahụ wakporo ma gbuo ndị agha Chad 98 n'ọdọ ndị agha di na Bohama.

Ihe a bu ogbugbu karichaa ndị agha Chad n'otu ubọchị kemgbe ehibere mba ahụ.