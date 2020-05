Image copyright Getty Images

Ọ bụ eziokwu na coronavirus na-akpa mkpa mkpa n'ụwa, ihe kachasị ọtụtụ mmadụ mkpa na Naịjirịa bụ ihe afọ ga-eri.

Nke a mere ka ọtụtụ mmadụ tụmadụ ndị Igbo bido juwa maka ụfọdụ otu Igbo ama ama na enyemaka ha na-enye ndị Igbo n'oge coronavirus.

BBC Igbo na ụfọdụ otu Igbo dị iche iche nwere mkparịtaụka, lee ihe ndị ha gwara anyị.

Ohaneze ndị Igbo

Nkenke aha onyonyo Nnia Nwodo onyendú Ohaneze Ndigbo

Onyeisi Ohaneze ndị Igbo na Naịjirịa bụ Nnia Nwodo kwuru na ọ gaghị asa ajụjụ BBC Igbo jụrụ ya maka enyemaka otu nyerela ndị Igbo kamgbe ọrịa coronavirus na nsogbu o bu malitere na NaỊjirịa.

O jụrụ sị, "Anyị a bụ gọọmenti? nke anyị ji enwe ụlọahịa ọbụla ebe anyị kpọwara ahịa?

Njikọ Igbo

Image copyright Amarachi Atama

Onyeisi otu ndị Igbo akpọrọ "Njikọ Igbo" bụ ụkọchụkwụ Okechukwu Obioha kwuru na onweghị ihe otu ha mere ndị Igbo iche makana ha bụghị ndị na-azụ ahịa nke ha ji abụ otu na-anakọ ego.

O kwuru na o ji ego ya nyere ndị enweghị ka ọ ha ha aka.

O kwuru na ihe kachasị mkpa ugbua bụ inye ndị Igbo ohere ka ha chịa n'afọ 2023.

N'okwu ya, " ndị Igbo chịa, enyemaka ga-eru ndị Igbo aka ọfụma ma oge dịka coronavirus dakwasa Naịjirịa.

Massob

Raph Uwazurike bụ onye ndu ndị "Movement for Emancipation of Soverign State of Biafra" (Massob) kwuru na ọ gaghị ekwuli okwu n'ekwenti makana ọ maghị onye ya na ya na-akparịta ụka n'agbanyeghị na anyị kọwara ya onye anyị bụ.

Anyị na-ele anyị ka anyị mara ma anyị na ya a ga-akpa n'oge na-abịa.

Image copyright Getty Images

Anyị ka na-agbali ka anyị nwete ozi zuru oke n'aka otu Indigenous People of Biafra bụ Ipob n'ichafu.

