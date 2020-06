Child Abuse: Ihe mere mmetọ ụmụaka ụmụnwọke ji arị elu

Chimezie Elekwachi bụ onye nchịkọta ọrụ n'ụlọọrụ na-ebuagha megide mwakpo ụmụaka a kpọrọ 'African Network for Prevention and Protection of Child Abuse and Neglect' nyere aka n'ịsa ajụjụ ndị a.