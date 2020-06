Trees that are sacred: Osisi ndị dị mkpa n'Igbo oge gboo na ihe omimi so ha

N'ala Igbo, ihe niile ekere eke ọbụladị osisi nwere ihe omimi ha na-egosi maọbụ ozi e ji ya ezi.

Dịka ilu Igbo siri kwuo, a tụọlụ ọmalụ, ọ malụ, a tụọlụ ofeke, o fenye isi n'ọhịa.

Naanị ndị ma ihe omimi dị n' osisi nwere ike ịghọta ozi e ji ya ezi na ihe dị n'ime ya.

N'omenala Igbo, nkwenye ndị gboo bụ na osisi ọbụla nwere ike so ya,. ya mmere na ọtụtụ mgbe a mụọ nwa ọhụrụ, e lie ọ́lụlọ nwa ya n'okpuru osisi.

lee ụfọdụ osisi nwere ugwu na ọnọdụ pụrụ iche n'ala Igbo:

Ọjị

Ebe foto si, George Agiri

Ọjị bụ oke osisi n'ala Igbo. E ji ya arụ ụlọ ewu na atụụ na-ata akwụkwọ ya dịka nri.

Mana ihe kachasị nke bụ ihe omimi so ya. A na-eji ya atụnyere ihe dị ebube, ihe maọbụ onye nwere agba.

Dịka ilu Igbo siri kwuo,onye rịrị ọjị kpaara ya nkụ n'ihi na anaghị arị ọjị kwa daa.

Nke a bụ iji kọwa ugwu ọjị nwere n'ala Igbo.

Ebe foto si, George Agiri

Ezenka Morris Agbarakwe bụ onye ihe omenala Igbioo doro anya kọwara na ọjị bụ "nnukwu osisi e nwere n'ala Igbo a na-akwanyere ugwu n'ala Igbo."

"Ihe gbasara mụọ na mmadụ nọ n'ukwu ọji."

Ọ kọwara na a na-achụ ajadị iche iche tupu e gbutuo ọjị gbarala mgbọrọgwụ.

Osisi anụnụebe

Ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ụdụ osisi a mana ha ahụbeghị ya anya.

Dịka Agbarakwe sị kọwaa, nnụnụ na ụmụanụmanụ anaghị ebekwa sị ya, ha bekwasị ya, ha anwụọ.

Naanị ndị katara ahụ na-eji ya eme ihe.

"A na-eji ya eme ihe siri ike. E ji ya eme ihe mmụọ."

"Ndị katara ahụ ma ihe e ji ya eme ma jirikwa ya eme ihe ha ji ya eme."

Ogilisi

Ebe foto si, Nonso Akosa

Ogilisi bụ osisi ndị sayensi na-akpọ 'newbouldia laevis.'

Osisi ogilisi bụ anwụanwụ; ma ọkọchị ma udummiri akwụ ya anaghị agha ndụndụ chawa ihe ọzọ.

A na-eji ya agba ogige ụfọdụ ji ya emeta ọba ji.

Ichie Morris Agbarakwe kọwara na,"A na-eji ya eme oke ala. A na-etunye ya ebe eliri mmadụ."

Ndị ochie na-ebute arụsị na-eji ogilisi.

Nkwụ

Ebe foto si, George Agiri

O nweghị ihe nọ na nkwụ lara n'iyi; ewu na atụrụ na-eri igu; e ji ihe ewu rifọrọ igu mere azịza; e ji akwụ emeta mmanụ; akụ emeta ude;abụbọ bụ ihe e ji emenwu ọkụ.

A na-etetakwa nkwụ a na-aṅụ aṅụ na nkwụ.

Mana ọ bụghị naanị ihe na-enye ego dị na nkwụ, ọmụ nkwụ nwere ihe omimi so ya.

E tunye ọmụ n'ubi, ihe ọ pụtara bụ mmadụ abala ya.

Dịka Agbarkwe sị kọwa, e turu ọmụ n'ọnụ ọ pụtara na onye tu ya agaghị ekwu okwu, gịnwa agwakwala ya okwu.

Ọgbụ

Agbarakwe sị na ọgbụ dị mkpa pụụ iche n'ala ịgbo nke na ọ bụ "ebe ahụ ka-ana awụpụrụ ndị mụọ ọbara."

Ebe foto si, George Agiri

Osisi ọjị

Osisi ọjị bụ osisi Igbo na-akwanyere ugwu n'ụzọ pụrụ iche.

Ha na-eji ya ele ọbịa, ekpe ekpere maọbụ ịgọ ọfọ.

Ogogo Igbo debere ọjị mere na nwaanyị anaghị arị maọbụ ọjị ma ya fọdụ ịwa ya awa dịka omenala sị dị.