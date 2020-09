Ipob Emene: 'Akwụkwọ gosiri ndị Ipob e gburu n'Emene bụ eziokwu'

Ọkaiwu Ipob bụ Aloy Ejimako sị na o kwenyere n'akwụkwọ otu a kpọrọ 'International Society for Civil Liberties & the Rule of Law' wepụtara maka ndị Ipob nwụrụ n'Emene.