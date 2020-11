Etu ndị 'baby factory' si eme ka nwaanyị tụrụ ime adigboroja

Ụlọọrụ na-ebuagha megide ịtụ mgbere mmadụ na Naịjirịa bụ 'National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP)' tinyere ọnụ n'okwu banyere nke a.