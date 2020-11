Kedụ ihe ndị ị kwesịrị ime were gbalahụ Asthma na ọrịa "chronic Respiratory disorders' ndị ọzọ?

Uche Akolisa

BBC Igbo, Lagos

Ebe foto si, Getty Images

Ọrịa "Chronic respiratory diseases" (CRDs) bụ ọrịa ndị na-emetụta ngụ maọbụ akụkụ ngụ.

Ọrịa ndị na-emetụta ngụ gụnyere ọrịa asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), "Sleep Apnea", "Bronchitis" wdg.

Dịka WHO si kwuo, ọrịa na-emetụta ngụ na-egbu ihe karịrị nde mmadụ anọ kwa afọ gụnyere ndị okenye na ụmụaka.

Kedụ ihe ndị nwere ike ịbute ọrịa ndịa?

Ihe ndị na-ebute ọrịa CRD gụnyere etum,ịṅụ anwụrụ, kemịkal nakwa inwekarị ọrịa ngụ n'efe efe n'ụmụaka.

Dịka Dọkịta Funmi Akinde nke Lagos University Teaching Hospital Luth bụ onye dọkịta ihe na-eme n'ime ahụ doro anya siri kọwa, lee ihe ụfọdụ na-ebu ọrịa ndị a :

Asthma

Ihe ndị na-ebute asthma bụ;

Ọtụtụ mgbe Asthma na-adị n'ezinaụlọ

Ụfọdụ ọ na-abụ ịnọ ihe na-ebute ya dịka etu, anwụrụ,nso na-akpata ya

Oke ibu nwere ike ibuga mmadụ nsọ ịrịa ya bụ ọrịa

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD),

Njirimara 'COPD'

Ụkwara

Umeọsọ

Ume ime mkpọtụ(Wheezing)

Ihe ndị na-ebute'COPD'bụ;

Ịṅụ anwụrụ

Ikpuru anwụụ n'aka onye na-aṅụ anwụrụ

Ikuru anwụrụ maka ndị jị nkụ esikarị nri

Oke ụkwara na azụzụ

'Obstructive Sleep Apnea"

Ihe ndị na-ebute ya bụ;

Ọrịa shuga

Ọrịa ngụ a na-ebute n'ọrụ

E nwere ọrịa ngụ a na-ebutekarị n'ọrụ nke Bekee kpọrọ "Occupational lung diseases".

Nke na-emetụta ndị na-arụ ebe a na-egwupụta ihe n'ala, ndị na-akụwa okwute, ndị na-ete uhie(painters) maọbụ na-arụ ebe a na-emepụta ya nakwwa ndị na-rụ ebe a na-emepụta asbetọs.

Dọkịta Funmi Akinde kwuru na" ụfọdụ ndị ka ọrịa na-ebutu ma ha rụọ ọrụ ihe dịka afọ iri maọbụ iri na ise ebe a na-eme ihe ndịa."

Ọ gara n'ihu sị, "Ndị na-azụ ọkụkọ maọbụ nnụnụ pigeaon nwere ike ibute ya dịka nsị ha nwere ajọ ikuku si n'ime ya nwere ike imerụrụ ngụ ahụ ma ọbụrụ na mmadụ echekwaghị onwe ya ọfụma."

Uzo Mgbochi

Kwụsị ịụ anwụrụ

Strong history of allergies-identify triggers and avoid them

cooking with firewood should be replaced with alternative source of energy.

cover your mouth and nose to protect your airways.

Ileta onye na-arịa ngụ

Mmegharịahụ

Lezie anya n'ụdị nri ị na-eri

Gba mbọ hụ dọkịta ọchamara maka ngụ ọbụladị otu ugboro n'afọ

Na-aṅụ ọgwụ nleta gị etu dọkịta siri tuziere gị mgbe dum

Gbara etu, ọgwụ anwụ na ihe ndị ọzọ na-akusu ọrịa ọsọ