Femi Gbajabiamila: Kedụ ọghọm dị na ịgbalị egbe elu?

Egbe agbalili elu ọ ga-egbunwu mmadụ?

Akaebe ebe ụdịrị ihe a na-eme

Kedụ ihe mere mgbo a gbalili elu ji egbunwu mmadụ?

Dịka nyocha e mere na 1962 siri kwuo, mgbọ akpọrọ ".30 calibre" na-eru ọsọ ruur ihe Bekee kpọrọ "300 feet (91m) per second" dịka ha na-ada.Mgbo na-aga "200 feet (61m) per second" zuru ịba isi mmadụ.