Afríka a na-eweghara ọkwa dịka ọgbọ ọgụ agha jihad n'aka Middle East?

Dịka ngụkọ maka nsogbu iyi egwu na ụwa nke a kpọrọ "Global Terrorism Index' nke e wepụtara n'abalị 25 nke ọnwa November, "ọgbọ ọgụ nke otu "Islamic State" bụ IS apụọla na Middle East gaa kụọ akwụ n'Afrịka na mpaghara ụfọdụ na Ndịda Asia( South Asia).

Na mpaghara Afrịka dị nso na Sahara, ọnụọgụgụ ndị nwụrụ n'aka IS ejirila pasent 67 gbalite kemgbe afọ gara aga.

Onye nchịkọta ngalaba gọọmenti Amerịka na-ebu agha megide iyi egwu bụ ambasadọ Nathan Sales, kwuru na IS na al-Qaeda ebupụla isi ọnọdụ ha na Syria na Iraq bugazie ya Ọdịda Anyanwụ na Ọwụwa Anyanwụ Afrịka nakwa mba Afghanistan.

Mana ọ bụghị naanị nsogbu ndị gọọmenti na ndị oyi egwu, e nwere ekworo onye ka ibe ya n'etiti ndị otu agha Jihad nke al-Qaeda na IS.

Al-Qaeda na IS kpọrọ gọọmentị ndị ndịọcha ndị "West" na-akwado asị.

IS na-eji ihe onyonyo na-awụ akapa oyi dịka ebe a na-egbupu mmadụ isi nke mere o ji adọtara ha ndị omekome obi fere azụ nakwa ndị isi ghasara aghasa, nke mekwara na ọtụtụ ndị Muslim kpọrọ ha asị.

Otu a nke ha na otu IS na-arụkọ bụ Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) achịpụla ya ugoro ugboro n'afọ a.