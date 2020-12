'Nnamdi Kanu na-etinye ndụ ndị otu 'Eastern Security Network' na nnukwu nsogbu'

Ralph Uwazuruike bụ onyeisi otu Movement for the Actualisation of the Soverign State of Biafra, MASSOB ekwuola na ọ bụ ndụ ụmụntoroọbịa ka o na-tinye na nsogbu site n'ihibe Eastern Security Network.