Ndubuisi Godwin Kanu: Ihe ndị i kwesịrị ịma maka Ndubusi Kanu bụ Gọvanọ mbụ Imo steeti," anwụọrọla

Ebe foto si, Center for memories

Dịka otu 'Centre for Memory' siri kọwaa, ọ bụ oge Obasanjo gara nleta n'Imo steeti were hụ ụdị ọrụ ọma Kanu na-arụ ka ọ laghariri were tụga ya Legos dịka gọvanọ n'afọ 1977.