Meghan, Harry and mba UK: Kedụ ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ?

Nde kwuru nde ndị mmadụ lere agbamakwụkwọ ha na mba US na UK

Ebe foto si, Pool via Reuters

Mana kedụzi ebe ihe nọrọ gahie?

Agbamakwụkwọ Prince Harry and Meghan gbara n'ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na mba UK

Ọ bụ ihe meburu mbụ na-achọ ime ọzọ?

Markle na ndị ntaakụkọ

N'ọnwa Eprel 2020, di na nwunye ahụ kwuru na ha agaghịzi agwa ụlọọrụ ntaakụkọ 'Daily Mirror', 'the Sun', 'the Daily Mail' na 'the Daily Express' okwu.