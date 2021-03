Asari ejighi aka ya mee onwe ya onyeisi oche Biafra Defacto Government - Uche Mefor

Ugbua, e nwere otu Indigenous People of Biafa (Ipob), nwe otu Lower Niger Congress (LSC), nwee Biafra Indepence Movement (BIM) nakwa Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (Massob).