DMX death: Ọma mbem ritere nturugo zuru ka emee

nkeji 27 gara aga

DMX ka amụrụ Earl Simmons n'ọnwa Disemba afọ 1970 na Mount Vernon na New York ebe o toro.

O dekwara aha nkịta ya ọ hụrụ n'anya akpọrọ 'Boomer' n'azụ ya mgbe ụgbọala kuturu ya. O jikwa ihe gbasara nkịta etiegwu ya dịka o tiputere "Get At me Dog" n'afọ 1998.