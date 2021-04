Ipob na ESN: Etu boko Haram, Mend, Fulani ọchiehi na otu ndị ọzọ sị bido agha nnupuisi

nkeji 48 gara aga

1. Boko Haram

2. Ndị Fulani ochiehi

3. Al-Shabaab

Etu ha si gbanwe

4. MEND

Dịka aha ha bụ 'Movement for the Emancipation of the Niger Delta'(MEND) si dị, bụ otu na-agba mbọ ka a kwụsị mmetọ a na-emetọ gburugburu na Niger-Delta nakwa ka oke ndi mpaghara ahụ rute ha aka.