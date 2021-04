Ipob UK asylum: Gịnị bụ 'asylum'?

otu elekere gara aga

Dịka mba Briten wepụtara usoro ndị na-agba ọsọ ndụ maka ihe nsogbu so nkwado otu nnwereonwe Indigenous People of Biafra (Ipob) nwereike isi gbabata na mba ha, ndị mmadụ na-achọ ịghọta ihe ọ pụtara.

Mba Briten wepụtara usoro a ha ga-eji enye ndị Ipob na Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Massob) ebe mkpuchite ma ha gbaa ọsọ ndụ.