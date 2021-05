Nnamdi Kanu ị zitere ndị otu gị ka ha wakpoo m, mana ha enweghị ike ime ya - Ralph Uwazuruike

Ralph Uwazurike bụ onyeisi ndị otu Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Massob) ekwuola na onyeisi otu Indigenous People of Biafra (Ipob) bụ Nnamdi Kanu zitere ndị oji egbe ya ka ha wakpoo ya, mana ndị nche nke ya gbochiri ha.