Israel-Gaza violence: Nkọwa esemokwu dị n'etiti ndị Izrel na Palistine

nkeji 56 gara aga

Nsogbu ruru afọ 100

Okike Izrel butere nnukwu agha

Puku kwuru puku ndị Palistine gbara ọsọ maọbụ a chụpụrụ ha na be n'atụmatụ ha kpọrọ "Al Nakba" bụ nke Bekee kpọrọ " the "Catastrophe".

Mapụ ugbua

Onyeisiala Amerịka pụrụ apụ bụ Donald Trump hazikwara ikpe udo n'etiti Israel na Palestine, nke ọ kpọrọ "deal of the century" na bekee.

