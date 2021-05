Biafra Remembrance and Sit-at-home: Ihe 11 na-adịghị mma agha na-ebute

1) Agụụ na Ụbịam

Ruo echi, nke a so n'otu ihe ndị hụrụ agha ji etu mkpu na-etisi ya ike sị "Ọzọemena" n'ihi na ndị mmadụ takwutere ya kọnkịrị oge ahụ.

2) Ọnọdụ ahụike ọjọọ

Ebe foto si, Centre for Memories

Ndị ụlọọrụ Centre for Memories wepụtachara foto gosiri etu ndị ọcha si na-enye ndị mmadụ ọgwụ na ihe ahụike ndị ọzọ oge agha Biafra, mana onye ka ị ga-enye ghara ole?

3) Amaghị onye bụ onye

Nke a bụ ọnọdụ Bekee na-akpọ 'enemies within and without'.