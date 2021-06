TB Joshua death and Farewell Sermon: Temitope Balogun Joshua bụ ụkọchukwu chọtara Synagogue Church of All Nations (SCOAN) anwụọla

6 Juun 2021

Ebe foto si, Getty Images Nkọwa foto, N'afọ 2011, Forbes depụtara Temitope Joshua bụ ụkọchukwu atọ na Naịjirịa ego ya ruru $10 million - $15 million.

Temitope Balogun Joshua bụ ụkọchukwu chọtara Synagogue Church of All Nations (SCOAN) anwụọla.

Ụwa niile nọ na mgbagoju anya ugbua maka etu o si nwụ.

Ndị ụlọụka ya biara ụka n'ụtụtụ taa bụ June 6,2021 ji anya mmiri na-agagharị ebe ahụ.

Ụfọdụ na-ekwukwa na a gbachiri ụlọụka Synagogue kamgbe oge 'lọckdown' maka igbochi mfesa coronavirus.

Etu ụlọụka Synagogue si depụta maka ọnwụ TB Joshua n'akara Facebook ha

Dịka ụlọụka Synagogue si depụta, n'ụbọchị Satụrday 5th June, onye amụma TB Joshua kwuru okwu n'ọgbakọ 'Emmanuel TV Partners Meeting.'

" E nwere oge ihe niile- oge ị bịa nara ekpere ebe a nakwa oge ịlaghachị bee gị ma akacha ụka."

"Chukwu akpọrọla oru ya nwoke bụ onye amụma TB Joshua dịka o si masị ya."

Ọ nọ na-eje ozi n'ụlọụka chukwu. Nke a bụ ihe e ji mụụ ya, ihe o biri ndụ ya maka nakwa ihe o ji nwụ, dịka ụlọụka ya si depụta.

Ha kwukwara na okwu ikpeazụ ya bụ "gbado anya, kpe ekpere."

Ihe ndị ikwesiri ịma maka TB Joshua nwụrụ n'afọ 57

Onye amụma T.B. Joshua bụ ụkọchukwu Naịjirịa nakwa nke onye ọbụla na-ahụ n'onyonyo mabụrụkwa onye na-enyekarị ndị mmadụ ihe.

Ọ bụ ya chọtara ụlọụka "The Synagogue, Church of All Nations (SCOAN)" nke na-egosi n'onyonyo akpọrọ Emmanuel TV na bekee.

A mụrụ ya na June 12, 1963. Dịka websait Synagogue si depụta, church of Nations, Joshua nọ n'afọ nne ruo ọnwa iri na ise(15 months) tupu a mụọ ya.

Ọ gara ụọakwụkwọ St. Stephen's Anglican Primary School (Ikare-Akoko, Nigeria, 1971-1977), mana ọ gụchaghị otu afọ n'ụlọakwụkwọ Sekọndiri.

N'ụlọakwụkwọ, a ma ya dịka obere ụkọchukwu maka etu o si hụụ bible n'anya nakwa ihe chineke nakwa ikike o nwere ikwu ihe ga-eme n'ihu gbasara ogbe ya, dịka websait SCOAN si depụta.

Ọ bụ onyeisi Scripture Union mgbe ọ nọ n'ụlọakwụkwọ.

Ama ya ama n'Afịrịka niile nakwa Latin Amerịka.

N'afọ 2011, Forbes depụtara Temitope Joshua bụ ụkọchukwu atọ na Naịjirịa ego ya ruru $10 million - $15 million.

Etu ndị mmadụ si gosi nwute ha maka ọnwụ TB Joshua

Ndị ụlọụka SCOAN tọgbọcha n'ala iji gosi na obi adịghị ha mma.

Ndị na-akwa akwa

Gwamnishu Harrison e jikwa inyere ndị ọnenweghị ka ọ ha ha gosiri nwute ya maka ọnwụ TB Joshua,

Charles Awuzie bụkwa onye ji egeo achụ ego ama ama gosiri nwute ya maka ọnwụ TB Joshua.

