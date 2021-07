Yoruba Nation: Ndị Uweojii chụsasịrị ndi pụtara ngagharị nwereonwe na Legọs

nkeji 26 gara aga

Ndị uweojii achụsasịala ndị so achọ nwereonwe "Yoruba Nation" pụtara eme ngagharị iwe maka na Legọs Taa.

Chetekwa na-agbanyeghị na ndị uweojii pụrụ iche a na-akpọ DSS, wakpụrụ be Sunday Igboho onye bụ onyeisi ndị otu a na ụbọchị Tọọzde ebe ha tiri iwu na ya bụ nwoke bụzị onye ala Naijiria na-acho acho. Na ozi ndị DSS, ha kwuru na mgbe ha gara njem mwakpụ a, ha kpụrụ mmadu iri na ato ndị otu ahụ nọ na be nwoke a, ma na bụpụkwa ngwa agha ndị ọzọ ha hụrụ na be ya.