Ọchịchị Buhari bụ nke kachasị njọ kemgbe ụwa tụ ụwa - Otu na-eme ngagharịiwe na London

nkeji 13 gara aga

Ebe foto si, Coalition of Igbo organizers, London

Otu kpọrọ onwe ha "Coalition of Southern Nigeria and Middle Belt of Nigeria" na mba Briten emeela ngagharịwe kachasị ha kpọrọ 'Mega Rally'.