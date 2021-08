Ihe Nnamdi Kanu gwara m ka m gara hụ ya taa- Barr Ifeanyi Ejiofor

nkeji 14 gara aga

Ozi ahụ nke isi okwu ya bụ njem ileta onye anyị n'anọchite. wetara n'aka Routine visit to Our Client- Onyendu Mazi Nnamdi Kanu was just concluded now.