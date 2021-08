Odumeje e cherala Chris Okotie aka mgba. Lee ihe na-ese

nkeji 25 gara aga

Ụkọchukwu "The Mountain of Holy Ghost Intervention and Deliverance Ministry" bụ Chukwuemeka Ohanaemere nke e jị 'Odumeje' agwala ụkọchukwu Chris Okotie ya kwụsị ịkparị T.B Joshua .