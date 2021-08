Ọgbaaghara adapụtala taata dịka a na-akwatu ahịa New Artisan Enugwu

otu elekere gara aga

Ọgba aghara adapụtala taata dịka a na-akwatu ahịa New Artisan EnugwuNnukwu Nsogbu dapụtara taata n'etiti ndị Hausa/Fulani na-ere ehi, ewu na atụrụ n'Ahịa New Artisan Enugwu na ndị Uwe ojii.Ya bụ ọgụ malitere n'ụtụtụ tata oge ndị uwe ojii karịrị out nari na ndị nwe ala New Artisan ahụ malitere gbukasiwa ebe ahu ka ha nwee ike iweghara ala ha