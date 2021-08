Maka ịnapụ m Radio Biafra, Nnamdi Kanu bụ 'sabo' mbụ na njem nwereonwe Biafra - Uwazurike

nkeji 27 gara aga

Maazị Uwazurike bụ onye hibere otu Bekee kpọrọ "Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra" (Massob) n'afọ 1999 siri na dịka Maazị Kanu - bụ onye hibere otu Indigenous People of Biafra (Ipob) - napụrụ ya Radio Biafra na atụmatụ ndị ọzọ niile Massob nwere na mba ofesi dị icheiche, ọ bụ mgba okpuru ka ọ gbara ya na otu ya.