Stevens-Johnson syndrome: Ọ bụ ọgwụ mebiri emebi mere m ji kpuo isi - Odunze Vivian

Chineke zara ya ekpere site n'enyemaka ndị mmadụ nakwa nke 'Bethesda School for the Blind'.

Ugbua, Odunze Vivian bụ nwata akwụkwọ na mahadum 'University of Lagos', ma bụrụkwa onye nkuzi na 'Bethesda School for the Blind'.