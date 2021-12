Igbo dialects: Kedụ olundị dị iche iche n'ala Igbo na njirimara ha?

nkeji 8 gara aga

N'ezie, obodo ọbụla n'Igbo nwere olu nke ha na-asụ mana ndị ọkammụta mere nnyocha olundị a niile ma chịkọta ha were kwuo na asụsụ Igbo nwere olundị karịrị otu narị.

Igbo Izugbe

Dịka Ọkammụta Chigozie Nnabuihe, onye nkuzi Igbo na mahadum 'University of Lagos' siri kwuo, "o nweghị ndị (Igbo) enweghị okwu ha n'Igbo Izugbe".

Ọ bụ n'ihi oke ndịiche dị n'olundị mere ka ndị ọkachamara Igbo n'aha otu 'Society for Promoting Igbo Language and Culture (SPILC)' jiri jikọta were hazie Igbo Izugbe n'afọ 1971/72.