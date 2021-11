Abdulrasheed Maina: Amaala ya ikpe maka izu ego ezunike nka

Ọ bụ n'ụbọchị 25 nke Ọktoba 2019 ka ngalana Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) kpụrụ Maazị maina gakwuru Ọkaikpe Abang.

Ụlọ ọrụ Common Input Property and Investment Ltd sọkwa na ndi akpụ gaa ụlọ ikpe.

Onye bụ Abdulrasheed Maina?

Ngalaba ụlọ omeiwu a kpọrọ "Commitee on Public Service and Establishment and State and Local Government Administration" nyochara ebubo a ma maa Maina ikpe.