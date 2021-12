Prominent Igbo deaths in 2021: Chike Akunyili, Ndubuisi Kanu, Ada Jesus na ndị Igbo a ma ama nwụrụ na 2021

Ebe ụfọdụ na-asị "afọ gbarakwa aka laa", ụfọdụ ndị ọzọ nọ n'iru uju ndị nke ha so afọ 2021 a laa mmụọ.

N'ime ndị so afọ 2021 laa, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a ma ama ọnwụ ha metụtara ma ndị abụghị ndị ezinụlọ maọbụ agbataobi ha.

Lee mmadụ ole a ma ama nwụrụ n'afọ a:

Ọnwụ ya wutere ọtụtụ ndị mmadụ na Naịjiria, nke bụ na Onyeisiala Muhammadu Buhari so na ndị zigarala ezinaụlọ ya ozi iti aka n'obi .

Ọ bụ ya bụ onye mbụ nọ n'ọnọdụ dịka "First Lady" nke abụọ na Naịjirịa.

Ọ bụ ome ejije a ma ama na Nollywood, o ritere ihe nrite gụnyere 'Best Supporting Actor' nke ndị Africa Movie Academy Awards (AMAA) nyere ya maka ejije Sins of the Flesh, n'afọ 2007.