Nnamdi Kanu: Etu ikpe ya nke n'Umuahia ga-esi metụta nke Abuja

otu elekere gara aga

Ikpe Kanu bụ onyeisi Indeginous People of Biafra ga-aga n'ihu n'Abuja nakwa Umuahia n'ime otu ụbọchị ahụ.

Kedụ ndịiche na ha abụọ?

Ikpe Umuahia

Ejimakor sị na "e kwenyere na gọọmentị Naịjria dara iwu megidere Nnamdị Kanu dịka mmadụ mgbe ndị agha wakporo ya na be ya na 2017, nke mere o jiri gbaga Kenya ebe ha gara kpachie ya n'ike na 2021. Ha emeghị ihe ha kwesiri ime dịka onye e jidere n'obodo ọzọ".

Nnamdị Kanu bụ onyendụ ndị Indegenous People of Biafra sị Afaraukwu Ibeku dị n'Umuahia, Abia steeti bụrụkwa onye mba Briten chọrọ ka ndị Igbo pụọ na Naịjrịa.

Ikpe ndị ọzọ Nnamdị Kanu nwere

Kanu nwekwara ikpe n'African Commission on human and People's right.